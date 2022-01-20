Прямой эфир

Сотрудничаем уже 25 лет. Беларусь и Саудовская Аравия договорились активнее развивать отношения

20 января 2022 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Саудовская Аравия договорились активнее развивать двустороннее сотрудничество. Деловые переговоры 20 января состоялись в Минске. Одна из целей на ближайшее будущее – укрепление межпарламентских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничаем уже 25 лет. Беларусь и Саудовская Аравия договорились активнее развивать отношения-1

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко настаивает на обмене делегациями и изучении опыта. На протяжении двух лет эта работа была поставлена на паузу из-за коронавируса. В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в России и Беларуси по совместительству Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад сообщил, что уже в течение четырех месяцев в нашу страну прибудет группа для изучения экономического потенциала.

В 2022 году исполняется 25 лет с установления дипломатических отношений между Беларусью и Саудовской Аравией. Наша страна заинтересована углублять контакты с признанным лидером в арабском мире в плане торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

# Международная политика # общество # Владимир Андрейченко # Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда европейские политики извинятся? Ильяшевич про отчёт ИКАО об экстренной посадке Ryanair в Минске
20 января 2022 10:09

Когда европейские политики извинятся? Ильяшевич про отчёт ИКАО об экстренной посадке Ryanair в Минске

«Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо». Беларусь и Китай обсуждают дальнейшее развитие отношений
20 января 2022 08:50

«Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо». Беларусь и Китай обсуждают дальнейшее развитие отношений

«Чтобы вы жили во благо нашей Родины!» Ветерану ВОВ Ивану Назаренко исполнилось 100 лет
20 января 2022 08:47

«Чтобы вы жили во благо нашей Родины!» Ветерану ВОВ Ивану Назаренко исполнилось 100 лет