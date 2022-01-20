Сотрудничаем уже 25 лет. Беларусь и Саудовская Аравия договорились активнее развивать отношения

Новости Беларуси. Беларусь и Саудовская Аравия договорились активнее развивать двустороннее сотрудничество. Деловые переговоры 20 января состоялись в Минске. Одна из целей на ближайшее будущее – укрепление межпарламентских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко настаивает на обмене делегациями и изучении опыта. На протяжении двух лет эта работа была поставлена на паузу из-за коронавируса. В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в России и Беларуси по совместительству Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад сообщил, что уже в течение четырех месяцев в нашу страну прибудет группа для изучения экономического потенциала.

В 2022 году исполняется 25 лет с установления дипломатических отношений между Беларусью и Саудовской Аравией. Наша страна заинтересована углублять контакты с признанным лидером в арабском мире в плане торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.