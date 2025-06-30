«Мы никого бросать не собираемся». Лукашенко планирует посетить «АМКОДОР»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы профессионал, знающий человек, коллектив вам знаком. Ситуацию знаете лучше гораздо даже, чем я. Поэтому флаг в руки. Вам и карты в руки. Действуйте. Поэтому я согласился с тем, чтобы нынешнего министра направить на «Амкодор», потому что там тысячи людей и они ждут ответа, нас государство бросит или нет. Вы им прямо и скажите от моего имени. Я у вас побуду еще в ближайшее время. Мы никого бросать не собираемся. Там работают наши люди. И то, что это предприятие не смогло функционировать как надо в частном порядке, тоже о многом свидетельствует. Поэтому действуйте. Выведите предприятие из нынешнего положения в нормальное – хорошо. Но коллективу передайте, что в очередной раз надеяться, что мы ввалим какие-то туда миллионы рублей или долларов, этого не будет. Прежде всего вы будете выходить из этой ситуации за счет своих ресурсов и резервов. Потому что то, что производит этот коллектив, в каждом уголке мира нужно, то, что делают там. И дорожно-строительная техника, и погрузчики, даже для мелиорации вроде что-то начали делать, а может быть, и все то, что нам сегодня нужно. Эта техника есть, и она неплохая, нужна инициатива соответствующая. Надо раскрутить коллектив. Хотя меня все убеждали, что нынешний министр склонен к кабинетной работе. Естественно, руководитель должен и в кабинете уметь работать. Но вам придется поработать серьезно на рынках для того, чтобы продать свою продукцию. Оптимизируйте производство, разберитесь не в плане номенклатуры выпускаемой продукции, но разберитесь с тем, где вам надо какие-то новые производства создавать, что-то строить и так далее. Вы знаете, о чем идет речь.

По итогам разговора у Президента Александр Ефимов не был многословен. Слова, в общем-то, от него и не требуются. Нужны действия. Задачу понимает и готов сделать все, что от него зависит. Тем более что спасение утопающего в этом случае не будет делом лишь его самого.