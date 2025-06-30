Лукашенко принял кадровые решения! Какие задачи стоят перед назначенцами?

Итак, чем займутся новые руководители на местах? И какие задачи чиновникам сегодня поставил Президент? Репортаж Алены Сыровой.

Большой кадровый день во Дворце Независимости. Список назначенцев действительно внушительный: новый министр, помощник Президента, заметные обновления в составе дипломатического корпуса, а ротация в местных органах власти затронула практически все регионы. Всего три десятка назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, общаясь с чиновниками, попросил их в первую очередь говорить о проблемах. «Безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны власти быть не должно», – вот, пожалуй, главный месседж Президента тем, кто сегодня получил портфели, а вместе с ними и колоссальную ответственность.

Вопрос об инвестициях. Глава государства предвосхитил его формулировку и сразу расставил точки над i.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Ну и третий блок – инвестиционные проекты. Как раз вы упомянули программу «Один район – один проект».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Инвестиции готовы осуществлять, но дайте деньги. Деньги – будем помогать, но...

Дмитрий Крутой:

Районы, где меньшее количество занятых в экономике, они, может быть, где-то чувствуют себя немного обделенными при распределении этих ресурсов инновационных фондов областных, республиканского, чтобы, как вы говорите, не только малые и средние предприятия появлялись на уровне районов, но они хотели бы что-то такое более вало- и градообразующее у себя построить. Вопрос компетенций, вопрос инфраструктуры.

Александр Лукашенко:

А обеспечат они трудовыми ресурсами, сырьем?

Дмитрий Крутой:

Да. Инфраструктура вся тоже.

Александр Лукашенко:

Ради бога, если есть. Но мы формируем постоянно программы на каждый год, надо это учитывать.

Пример такой защиты проекта можно было видеть во время недавнего посещения Президентом производства «Беллакт». Там главу государства агитировали за строительство нового цеха, где бы можно было производить вдвое больше сухих детских смесей. Потратить на это намерены 380 миллионов белорусских рублей. Рынки сбыта есть, сырье есть, есть и поддержка Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы понимаете наш подход? Если вы имеете ресурсную базу, сырье у вас есть... Логистика не обсуждается в районе. Какая еще логистика? У нас все есть. Железная дорога, автомобильная, все есть. Вы видите там загрузку. Люди есть, сырье есть. Продадите готовую продукцию. Будем помогать. Последние деньги отдадим, но будем помогать. Для нас это сейчас важно.

Новоназначенные руководители в большинстве своем старательно конспектировали все тезисы за Президентом, вероятно, для того, чтобы не забыть о требованиях или о посылах, с которыми идти к новым для себя людям и коллективам. Например, нынешний предрик Минского района в непростой регион отправился из Столбцов. Говорит, специфику понимает.