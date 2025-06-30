Лукашенко принял кадровые решения! Какие задачи стоят перед назначенцами?
Большой кадровый день во Дворце Независимости. Список назначенцев действительно внушительный: новый министр, помощник Президента, заметные обновления в составе дипломатического корпуса, а ротация в местных органах власти затронула практически все регионы. Всего три десятка назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко, общаясь с чиновниками, попросил их в первую очередь говорить о проблемах. «Безразличия и непорядочного отношения к людям со стороны власти быть не должно», – вот, пожалуй, главный месседж Президента тем, кто сегодня получил портфели, а вместе с ними и колоссальную ответственность.
Итак, чем займутся новые руководители на местах? И какие задачи чиновникам сегодня поставил Президент? Репортаж Алены Сыровой.
Вопрос об инвестициях. Глава государства предвосхитил его формулировку и сразу расставил точки над i.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Ну и третий блок – инвестиционные проекты. Как раз вы упомянули программу «Один район – один проект».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Инвестиции готовы осуществлять, но дайте деньги. Деньги – будем помогать, но...
Дмитрий Крутой:
Районы, где меньшее количество занятых в экономике, они, может быть, где-то чувствуют себя немного обделенными при распределении этих ресурсов инновационных фондов областных, республиканского, чтобы, как вы говорите, не только малые и средние предприятия появлялись на уровне районов, но они хотели бы что-то такое более вало- и градообразующее у себя построить. Вопрос компетенций, вопрос инфраструктуры.
Александр Лукашенко:
А обеспечат они трудовыми ресурсами, сырьем?
Дмитрий Крутой:
Да. Инфраструктура вся тоже.
Александр Лукашенко:
Ради бога, если есть. Но мы формируем постоянно программы на каждый год, надо это учитывать.
Пример такой защиты проекта можно было видеть во время недавнего посещения Президентом производства «Беллакт». Там главу государства агитировали за строительство нового цеха, где бы можно было производить вдвое больше сухих детских смесей. Потратить на это намерены 380 миллионов белорусских рублей. Рынки сбыта есть, сырье есть, есть и поддержка Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы понимаете наш подход? Если вы имеете ресурсную базу, сырье у вас есть... Логистика не обсуждается в районе. Какая еще логистика? У нас все есть. Железная дорога, автомобильная, все есть. Вы видите там загрузку. Люди есть, сырье есть. Продадите готовую продукцию. Будем помогать. Последние деньги отдадим, но будем помогать. Для нас это сейчас важно.
Новоназначенные руководители в большинстве своем старательно конспектировали все тезисы за Президентом, вероятно, для того, чтобы не забыть о требованиях или о посылах, с которыми идти к новым для себя людям и коллективам. Например, нынешний предрик Минского района в непростой регион отправился из Столбцов. Говорит, специфику понимает.
Денис Колесень, председатель Минского районного исполнительного комитета:
Минский район характеризуется высокой плотностью населения, надо сказать, высокими запросами по качеству жизни. Поэтому направление, наверное, традиционное, всем известное – жилье, инфраструктура, рабочие места, дороги, вода, создание комфортных условий для жизни. Работая в Минской области, наблюдали за коллегами, за Минским районом, и создалось впечатление, что здесь такая работоспособная команда. Ставлю для себя задачу быстро интегрироваться в процесс, начать приносить пользу.
К перемещениям за пределы страны куда более привычны дипломаты. Сегодня глава государства согласовал на должности глав дипмиссий в странах дальней дуги. У нас новые послы в Египте, в Венесуэле, ОАЭ и Кении. Едва ли в стране найдется человек, который будет отрицать важность работы именно в этом направлении. Читайте здесь.
В Кению, кстати, направляется Дмитрий Красовский. Он же назначен по совместительству постоянным представителем Беларуси при Африканском союзе. Учитывая предыдущий опыт работы, будет прежде всего разбираться с экономическими нюансами.
Дмитрий Красовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении:
Что такое товарооборот? Это цена и объем. Нам важно, чтобы не только рос объем, а вообще, желательно, чтобы рос за счет цены. Потому что если цена будет для нас невыгодная, то экспорт делать не стоит. В этой связи решающим фактором будет логистика. Поэтому преодоление логистических проблем, связи между нашими странами, развитие южного транспортного коридора для всего региона, это не только Кения, но и Уганда, Танзания, Эфиопия, будет ключевым.
К слову, о составляющих товарооборота, важнейшая из которых – наш экспорт. Здесь нужно внимательно посмотреть на промышленность. Что и сделал Президент, проведя ротацию в ведомстве. И сегодня новый министр делился планами на смену экспортной стратегии.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
Без развития производства нет будущего как производства, так и экспорта того, что мы произведем. Поэтому мы сейчас пересмотрим всю нашу политику производства. Будем производить то, что востребовано на рынках, как на внешнем рынке, так и на внутренних рынках. Все, что касается сельхозмашиностроения, нужна энергонасыщенная техника, потому что мы видим, как у нас развивается сельское хозяйство, то, что нужны продукты питания, поэтому нужна эффективная энергонасыщенная техника. Конечно, это же автомобилестроение, как легковое, так и грузовое машиностроение. Мы видим, что нужна модернизация дальнейшая Минского автомобильного завода, где мы уже, кстати, этим занимаемся.
Президент сегодня принял еще ряд кадровых решений в рабочем порядке. Так, новые заместители у министров архитектуры и строительства, природы, образования, соцзащиты, финансов, юстиции... Все они профессионалы в своем деле. Но для того, чтобы эффективно решать общие задачи на высоких должностях, важно ко всему добавить хозяйский подход, тогда станут яснее и требования Президента, и то, что их выполнение – вопрос жизни, государства в целом и отдельно взятого белоруса в частности.
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