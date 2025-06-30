Медицинский туризм – в 2024 году на лечение в Беларусь приехали около 160 тысяч иностранцев

Качественная и доступная медицина привлекает иностранных пациентов. Медицинский туризм – направление, которое становится все более популярным в Беларуси. Только за 2024 год спрос на него вырос на 20 %. На лечении и оздоровлении у нас побывали 160 тысяч иностранцев из 159 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше половины из них – россияне.

Наиболее востребованы – трансплантология, кардиохирургия, пластическая хирургия, акушерство, а также отдых в оздоровительных комплексах нашей страны. Гостей привлекают соотношение цена-качество, но главное – гарантии безопасности и сертифицированные препараты. Современное оборудование, передовые технологии и квалификация наших врачей становятся рецептом, в данном случае не медицинским, а рецептом успеха. Почему в Беларусь едут те, кто заботится о здоровье? Анна Корольчук пообщалась с пациентами.

Индрек Амор – частый гость белорусских здравниц. Уже 7 лет как эстонец приезжает сюда укреплять здоровье. В этот раз нужна была сложная операция – заменить сердечный клапан. За помощью обратился в Гомельский кардиологический центр.

Индрек Амор, пациент Гомельского областного клинического кардиологического центра:

Я очень люблю Беларусь, это доверие. Это же сердце, не просто ногти резать. Меня здесь оперировали, здесь очень хорошие доктора, кандидаты наук. У них хорошая аура, потому что они все владеют юмором – это витамин. И остальной персонал, я как дома, все дружные. Очень доволен. Квалифицированные врачи, современное оборудование и забота – три слагаемых успеха нашей медицины, которую ценят даже за рубежом. В кардиоцентре Индрек провел месяц, сегодня выписка. За это время успел сравнить европейскую и белорусскую системы здравоохранения.