Медицинский туризм – в 2024 году на лечение в Беларусь приехали около 160 тысяч иностранцев
Качественная и доступная медицина привлекает иностранных пациентов. Медицинский туризм – направление, которое становится все более популярным в Беларуси. Только за 2024 год спрос на него вырос на 20 %. На лечении и оздоровлении у нас побывали 160 тысяч иностранцев из 159 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше половины из них – россияне.
Наиболее востребованы – трансплантология, кардиохирургия, пластическая хирургия, акушерство, а также отдых в оздоровительных комплексах нашей страны. Гостей привлекают соотношение цена-качество, но главное – гарантии безопасности и сертифицированные препараты.
Современное оборудование, передовые технологии и квалификация наших врачей становятся рецептом, в данном случае не медицинским, а рецептом успеха.
Почему в Беларусь едут те, кто заботится о здоровье? Анна Корольчук пообщалась с пациентами.
Индрек Амор – частый гость белорусских здравниц. Уже 7 лет как эстонец приезжает сюда укреплять здоровье. В этот раз нужна была сложная операция – заменить сердечный клапан. За помощью обратился в Гомельский кардиологический центр.
Индрек Амор, пациент Гомельского областного клинического кардиологического центра:
Я очень люблю Беларусь, это доверие. Это же сердце, не просто ногти резать. Меня здесь оперировали, здесь очень хорошие доктора, кандидаты наук. У них хорошая аура, потому что они все владеют юмором – это витамин. И остальной персонал, я как дома, все дружные. Очень доволен.
Квалифицированные врачи, современное оборудование и забота – три слагаемых успеха нашей медицины, которую ценят даже за рубежом. В кардиоцентре Индрек провел месяц, сегодня выписка. За это время успел сравнить европейскую и белорусскую системы здравоохранения.
Индрек Амор:
У меня на родине нет санаториев уже, только спа. А это медицинское заведение все-таки. Реабилитация тоже бесплатная. Нигде в странах СНГ, в Польше не бесплатно. Он для своего народа и своих граждан – все бесплатно, лечитесь, выздоравливайте.
В начале года в кардиоцентре открыли рентген-операционную с ангиографическим комплексом и установили первый в Беларуси аппарат МРТ, оснащенный искусственным интеллектом. Арсенал гомельских врачей стал еще точнее и технологичней.
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