В верхней палате парламента подвели итоги законотворческой работы

Итоги законотворческой работы 30 июня подвели в верхней палате парламента. Сегодня в Совете Республики также завершена вторая сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На итоговом заседании ратифицированы международные соглашения и одобрен ряд законопроектов, например, по вопросам административной ответственности. Новации предполагают усиление требований к тем, кто не выполняет обязательства по поставкам овощей и фруктов. Особенно в периоды наибольшего спроса.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Опять сейчас начнется сезон, пойдут ярмарки, поэтому я думаю, что мера такая довольно серьезная, дабы не допускать вольности трактовки. А все остальное, вот снять ограничения на тех производителей, которые выполнили свой госзаказ, так званый, они могут свободно реализовать свою продукцию на внешние рынки по тем выгодным ценам, которые есть. Это защита, будем говорить, рынка. Это стабильное обеспечение населения продовольственной продукцией. И это чистота и прозрачность всего этого процесса.

Сегодня же сенаторами утверждены отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета фонда соцзащиты населения за 2024 год. Кроме того, одобрен законопроект по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Всего в период второй сессии рассмотрели 64 законопроекта.

Среди важнейших предстоящих задач председатель Совета Республики обозначила в том числе работу над проектом Программы социально-экономического развития Беларуси на следующие пять лет. Также Наталья Кочанова подчеркнула необходимость активизировать работу парламентариев с населением. Личные приемы и прямые телефонные линии – здесь нужен индивидуальный подход и никакого формализма.