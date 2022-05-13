«Мы не воюем с Украиной». Владимир Рогов о том, что творит руководство страны и как живут на освобождённых территориях

Будет ли война? Уже несколько недель этот вопрос висит в воздухе. Наш Президент делает все, чтобы защитить белорусский народ от этой опасности. Войска тренируются, «оборонка» работает на полную. Кто поджигает регион и как не дать разгореться общеевропейскому пожару? Об этом говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую» .

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья:

Если говорить о жизни на освобожденных территориях, то первая задача – это обеспечение безопасности. Как только получается выйти на достаточно высокий уровень безопасности, то следующими наиболее актуальными становятся обеспечение продуктами питания, чистой водой, топливом – всем тем, что необходимо для мало-мальски сносной жизни людей. Надо понимать, что со стороны киевского режима наркоманов и нацистов делается все для того, чтобы у людей было как можно больше проблем. Поэтому осуществляются диверсии в отношении коммунального хозяйства, критически важной инфраструктуры. Идут шантаж, угрозы и преследования простых работников, например, детских садиков. Обычную заведующую детского садика или директора школы, или завуча, или воспитательницу, или даже нянечку и дворника пытаются загнать. Все как после 1945 года в Западной Украине, когда было бандеровское бандподполье. То же самое бандподполье и сейчас существует, только в виде чиновников, которые включают режим саботажа, которые пытаются что-то украсть, что-то сжечь, что-то уничтожить, чтобы не было работы. Всего пара примеров. Директор коммунального предприятия относительно крупного города, например, 160-тысячного Мелитополя, этот директор был встроен в вертикаль власти Зеленского, коррупционную вертикаль власти, которой помимо воровства земли государства, так называемую земельную реформу, а, по сути, перевод ее под контроль транснациональных западных корпораций. Он получал свою долю от этого, получал долю от массы других вещей, поэтому говорить о лояльности или о готовности чиновников (даже среднего уровня) продолжать выполнять свои обязанности чаще всего не стоит. Продолжают работать только честные люди, которые до этого не воровали, и для них местные жители – это приоритет.

«Директор Укрпочты на освобожденных территориях ворует все деньги, какие есть в виде пенсий для пенсионеров»

Владимир Рогов:

Так вот, директор коммунального предприятия «Чистота» сначала пытается сжечь всю спецтехнику по уборке снега, улиц, поливу газонов и так далее. Когда это у него не получается, он вырывает системные платы и портит технику максимально сильно, насколько он может это сделать как технически неподкованный человек. Дальше. Директор Укрпочты на освобожденных территориях ворует все деньги, какие есть в виде пенсий для пенсионеров, по согласованию гауляйтером Зеленского и с главой СБУ, разделив на троих, увозят, прячут их и оставляют пенсионеров без денег. Руководители отдела социального обеспечения.

СБУ собирают все личные данные и через Big Data, через искусственные интеллекты складывают целые образы людей

Если говорить об обычных нянечках и учителях, врачах, то им поступают угрозы в личном плане даже через соцсети, через мессенджеры, через телефоны. СБУ (не само по себе, а при поддержке западных спецслужб, прежде всего британских и США) собирают все личные данные и через Big Data, через искусственные интеллекты складывают целые образы людей: на какие моменты можно на них давить, где у них слабое звено, где эмоционально они могут быть неустойчивыми. То есть идет война нового поколения. Не просто война, которую мы привыкли видеть, линии фронта, сейчас у нас линии боевого соприкосновения, а боевые действия консолидированного Запада против русского, восточнославянского мира.

«Зеленский и боевики по его приказу отправляют подобные «гостинцы» по отношению к своим землякам»