Мы не сразу от рождения стали ходить и говорить. Как понять современное искусство?

Международный день музеев. Благодаря созданию этих храмов искусства у человечества появилась возможность сохранить эксклюзивные мировые ценности. О том, как привлечь посетителей, должно ли искусство быть понятным и кто сегодня может сделать выставку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Отношение вообще к современному искусству, по правде говоря, довольно-таки у многих сложное. «Я не понимаю его и не хочу в нем разбираться», – так говорят многие. Как вообще образовывать людей в этой области? Ведь если ты называешь себя современным человеком, то будь добр разбираться в современном искусстве.
Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Республики Беларусь:
На счет будь добр – наверное, если человек современный – он ищет возможность понять. Я хочу подчеркнуть, что в моем понимании современное искусство должно, прежде всего, базироваться на этических, нравственных фундаментах. Тогда оно будет понятно, даже если оно не до конца воспринимается. То есть не сразу же мы от рождения стали ходить, говорить. Прошло время и мы стали это делать. Если у человека желание понять, – он находит возможность. Кроме того, что сам, мы же помогаем лекциями и экскурсиями, мастер-классами.
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