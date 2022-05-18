Мы не сразу от рождения стали ходить и говорить. Как понять современное искусство?

Международный день музеев. Благодаря созданию этих храмов искусства у человечества появилась возможность сохранить эксклюзивные мировые ценности. О том, как привлечь посетителей, должно ли искусство быть понятным и кто сегодня может сделать выставку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Отношение вообще к современному искусству, по правде говоря, довольно-таки у многих сложное. «Я не понимаю его и не хочу в нем разбираться», – так говорят многие. Как вообще образовывать людей в этой области? Ведь если ты называешь себя современным человеком, то будь добр разбираться в современном искусстве.