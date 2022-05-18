«Нужно остановить эти горячие головы». Ленчевская о смертной казни за покушение на теракт

Международный терроризм, убийство государственного или общественного деятеля, а также представителей иностранных государств – смертная казнь может быть применена не только за совершение этих преступлений, но и за покушение. Стоит отметить, что до подписания документ в двух чтениях приняла нижняя палата парламента, после чего его одобрил Совет Республики.

Новости Беларуси. В Беларуси корректируется подход к применению исключительной меры наказания. Теперь ее могут назначить за покушение на теракт. Изменения в Уголовный кодекс подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Ленчевская, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня говорим о высшей мере наказания, но, на мой взгляд, это высшая степень защиты. От чего – от актов терроризма. Это страшнейшее преступление не только у нас в Республике Беларусь, а во всем мире. Покушение на совершение акта терроризма – это неоконченный состав преступлений, но совершаемый с прямым умыслом. Преступник четко осознавал, каких непоправимых последствий хотел достичь. То есть он действовал с прямым умыслом. Если бы он не был своевременно остановлен, то есть не было бы каких-то обстоятельств, не зависящих от него, и акт терроризма был бы совершен, это могли бы быть непоправимые последствия. Это упреждающая мера, как раз в связи с тем, что сегодня мы видим из-за рубежа очень много радикальных призывов. И нужно остановить эти горячие головы.

Новый закон должен стать своеобразной стоп-линией для несостоявшихся террористов. Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу в конце мая.