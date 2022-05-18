«В зависимости от сезона». Кто чаще посещает музеи в Минске – белорусы или иностранные туристы?

Международный день музеев. Благодаря созданию этих храмов искусства у человечества появилась возможность сохранить эксклюзивные мировые ценности. О том, как привлечь посетителей, должно ли искусство быть понятным и кто сегодня может сделать выставку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Василий, может быть, вы по наблюдениям знаете, кто больше посещает белорусские музеи – туристы или все-таки сами белорусы?
Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник Музея истории г. Минска:
Большинство посетителей все-таки сегодня – это белорусы. Среди туристов у нас, во всяком случае, в Лошицкой усадьбе львиную долю занимают российские туристы. Процентов 25, я думаю, мы можем на них отдать. Среди белорусов, конечно, в зависимости от сезона ранжируются группы – то есть бывают школьники, занимают лидирующие позиции, туристические компании. Особенно сейчас летом, когда в парке, окружающим Лошицкую усадьбу начинают рассветать все деревья фруктовые. То есть очень зависит от сезона, от ситуации в момент определенный. Но сегодня белорусов больше.
Ответы в интернете вы не найдете. Вот чем интересны квесты в Мирском замке – подробнее здесь.