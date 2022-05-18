«В зависимости от сезона». Кто чаще посещает музеи в Минске – белорусы или иностранные туристы?

Международный день музеев. Благодаря созданию этих храмов искусства у человечества появилась возможность сохранить эксклюзивные мировые ценности. О том, как привлечь посетителей, должно ли искусство быть понятным и кто сегодня может сделать выставку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Василий, может быть, вы по наблюдениям знаете, кто больше посещает белорусские музеи – туристы или все-таки сами белорусы?