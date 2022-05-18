Пандусы и таблички со шрифтом Брайля. Все ли экспозиции Мирского замка доступны для людей с особенностями?

Международный день музеев. Благодаря созданию этих храмов искусства у человечества появилась возможность сохранить эксклюзивные мировые ценности. О том, как привлечь посетителей, должно ли искусство быть понятным и кто сегодня может сделать выставку, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я хочу затронуть одну очень важную тему. Такую как доступность для всех. Как у нас в Беларуси обстоят дела с инклюзией?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Имеется ввиду, что есть, например, люди с ограниченными физическими возможностями. Все ли они могут воспользоваться, есть ли условия для посещения музея? Я знаю, что, например, в России и других странах есть так называемые тихие часы. В это время музей открыт, например, только для людей с аутизмом. Они могут прийти с родителями, понимая, что они никому не помешают и, самое главное, им никто не помешает.
Юлия Самусенко:
У нас что-то в Беларуси подобное есть?
Ольга Новицкая, заместитель директора музея «Замковый комплекс «Мир»:
Хочу сказать, что Мирский замок в этом плане тоже движется. Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрены пандусы. У нас в основной музейной экспозиции имеется лифт. С помощью лифта они могут подняться на второй этаж, третий, спуститься в подвальное помещение. Конечно, проблематично и вообще нереально таким людям подняться в башню. Потому что высокие ступеньки, лестницы не позволяют им сделать это. Но основная музейная экспозиция для них доступна в этом плане. Также для людей с нарушением зрения предусмотрены у нас таблички со шрифтом Брайля в основной музейной экспозиции. Не во всех, но в основных залах они присутствуют. Мы дальше движемся в этом направлении.
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