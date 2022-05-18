Пандусы и таблички со шрифтом Брайля. Все ли экспозиции Мирского замка доступны для людей с особенностями?

Международный день музеев. Благодаря созданию этих храмов искусства у человечества появилась возможность сохранить эксклюзивные мировые ценности. О том, как привлечь посетителей, должно ли искусство быть понятным и кто сегодня может сделать выставку, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я хочу затронуть одну очень важную тему. Такую как доступность для всех. Как у нас в Беларуси обстоят дела с инклюзией?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Имеется ввиду, что есть, например, люди с ограниченными физическими возможностями. Все ли они могут воспользоваться, есть ли условия для посещения музея? Я знаю, что, например, в России и других странах есть так называемые тихие часы. В это время музей открыт, например, только для людей с аутизмом. Они могут прийти с родителями, понимая, что они никому не помешают и, самое главное, им никто не помешает.

Юлия Самусенко:

У нас что-то в Беларуси подобное есть?