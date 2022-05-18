«Недавно дышащий человек представлен в ипостаси покойника». Как современное искусство может влиять на психику?

Международный день музеев. Благодаря созданию этих храмов искусства у человечества появилась возможность сохранить эксклюзивные мировые ценности. О том, как привлечь посетителей, должно ли искусство быть понятным и кто сегодня может сделать выставку, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Опять же, что сейчас за гранью, а что, можно сказать, в пределах нормального? Хочется рассказать такой нашумевший случай, когда в Дании на глазах у публики усыпили и даже препарировали жирафа. Есть, кстати, музеи, где очень реалистично показывают процессы оплодотворения и даже рождения. Как вы считаете, это вообще нормально и возможно что-то подобное, может быть, внедрить в нашей стране? Как вы вообще к этому относитесь?

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Республики Беларусь:

Я думаю, что это лишнее. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

К нам же в Минск привозили экспозицию частей тела человека. Я слышала много отрицательных отзывов, потому что многие были просто не готовы увидеть это все вживую – все внутренности человека. Хотя дети ходили туда вроде бы с удовольствием, но родители беспокоились потом за их состояние психики, потому что не все готовы это видеть. Тем не менее такая выставка была. Сергей Криштапович:

Тем не менее, понимаете, есть же положительное, есть отрицательное явление. Можно показывать, например, фильм – красоты природы и 25-м кадром вставлять что-нибудь мерзкое. У человека, зрителя будет возникать в его эмоциональном состоянии не восторг, а отторжение, и он не будет понимать почему. Здесь – это лично мое понимание, мнение – это абсолютно сатанизм. Потому что есть вещи, которые только для профессионалов. Если это внутренности, расчленение жирафа – нет, это мерзко. Наталья Надольская:

Может быть, это те самые новые, современные формы? Все думают, как привлечь внимание.

Сергей Криштапович:

Меняется ведь психика, меняются ценности. Человек – это создание, которое должно творить, созидать, просто уподобляться творцу. В миссии человека заложено почему творчество? Тут же не разговор о каких-то сладеньких картинках, а о высоких эстетических, этических идеалах. Если привозят откровенно то, что деструктивно влияет на психику – дети как губка впитывают. Они не понимают, почему взрослые протестовали против этой выставки, а дети ее воспринимали нормально. Не от того, что взрослые недоразвитые. Просто у взрослых есть уже это понимание – плохо и хорошо. А дети напитываются всем тем, что потом, вне сомнения, будет очень отрицательно влиять на их именно этические, нравственные качества. Это вне сомнений. Поэтому есть вещи, которые просто недопустимы, которые преднамеренно внедряются в культуру. Наталья Надольская:

Согласитесь, эта расчлененка, которую привозили в Минск, была распиарена. Реклама шла прямо потоком. Юлия Самусенко:

Потому что все необычное, как правило, притягивает. Наталья Надольская:

Нет, потому что они просто хотели заработать деньги – я тебя разочарую. Юлия Самусенко:

Это тоже, конечно.