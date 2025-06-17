Что такое скрытый сахар и чем он опасен – ответила специалист

Его называют самым вредным продуктом из всех углеводов. Он вызывает лишние килограммы и разные болезни. Но все равно мы его безумно любим. О сахаре поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Ольга Бурлакова, ведущая:

Многие думают, что сахар – это сахарный песок, булочки, кондитерские изделия. Но ведь сахар еще содержится и во фруктах, и в овощах. Фруктоза – это тоже сахар. Сейчас хочется отдельно про добавленный сахар поговорить. Где вот эта разница, градация? Что опаснее для человека и фигуры?

Ольга Кряжева, нутрициолог:

Безусловно, сахар содержится в продуктах не в чистом виде. Если мы говорим, допустим, фрукты, ягоды, то там фруктоза. Это отдельный вид сахара. Сахар есть и в овощах. Сейчас очень много говорят про скрытый сахар. Скрытый сахар – это и есть большая опасность, которую часто люди просто недооценивают. Иногда ко мне приходят клиенты и говорят, что я не ем сахар. Я пью кофе, чай без сахара. Тем не менее вес у меня и не уходит. Я говорю, что давайте просто сделаем простую вещь. Посчитаем за день в вашем рационе какое же количество сахара пришло в кровь. Допустим, вот недавний случай. Мы считали с мужчиной сахар. У него получилось за неделю – он съел 2 килограмма 200 граммов сахара. Это был скрытый сахар. Михаил Свито, ведущий:

Что значит скрытый сахар? Ольга Кряжева:

Смотрите, любимая овсянка на завтрак.

Михаил Свито:

Она же жутко калорийная на самом-то деле. Ольга Кряжева:

Я не могу так сказать, что она жутко калорийная. Просто еще овсянка бывает разная. Бывает быстрого приготовления. Я не рекомендую такую вообще своим пациентам и клиентам. Я рекомендую овсянку, которая варится полчаса минимум. То есть получается, что овсянка сама по себе – это углевод. Попадая в организм, углевод в конечном итоге превратится в сахар. Вот это и есть скрытый сахар, о котором люди не подозревают. Они говорят, что мы же кушаем овсянку. Это же очень полезно. А на самом деле 200 граммов овсянка – это 140 граммов углеводов зайдет в кровь. Причем практически одномоментно, если это овсянка быстрого приготовления. Подробнее в видео.