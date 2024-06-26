«Мы не боимся зимы». Узнали, почему белорусский электрокар не застрянет посреди дороги даже в лютый мороз

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Дарья Лукомская, студент Белорусского государственного университета: Можете развеять страх? Если я приобрету электрокар, я зимой не застряну посреди дороги, потому что у меня батарейка отключилась?

Иван Кравцов, заведующий сектором проектирования систем электропривода Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:

В нашем автомобиле батарея имеет систему термостабилизации. У нас есть нагреватель, который, используя саму же батарею, ее подогревает в самых страшных режимах, когда лютый мороз. Батарея подогревается самостоятельно, также она греется в режиме движения, тем самым компенсирует снижение емкости на морозе, и у вас на панельном приборе реальное отображение текущего уровня заряда. И вы можете сами, например оценивать, доедете до ближайшей станции или нет.

Мы не боимся зимы. Зима просто уменьшает нам наш пробег на какую-то величину, в зависимости от мороза. Если мороз незначительный, мы ее подогреваем чуть-чуть. Тратим на это мало.

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