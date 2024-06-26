В Беларуси хватает зарядных станций для электрокаров? Ответил эксперт

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: У нас в стране хватает «Маланак»? Через каждые 200-300 километров.

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Павел Золотарь, учредитель станции по сервисному обслуживанию электромобилей и гибридов:

Уже сеть позволяет проехать автомобилям, у которых запас хода 150-200 километров, от одной до второй зарядки. Поэтому можно беспрепятственно передвигаться по нашей стране, не боясь, что ты где-то не зарядишься либо встанешь.

Евгений Пустовой:

А они все рабочие?

Павел Золотарь:

Конечно. У каждого электромобилиста есть приложение «Маланка», в котором ты выбираешь, какой порт нужен. И ты видишь, где работает, а где нет. Если она не работает, они убирают ее с карты. То есть ты ее видеть не будешь.