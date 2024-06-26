Прямой эфир

Сергей Рутенко рассказал, почему решил пересесть на электромобиль

26 июня 2024 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Все больше людей выбирают электрокары. Вы пересели. Почему?

Сергей Рутенко рассказал, почему решил пересесть на электромобиль-1

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Основным фактором была скорость производства машины, потому что если заказывать новую машину, то это было в районе двух лет. Плюс было непонятно ценообразование, доставка, сервис, обслуживание, санкции и так далее. То, что я увидел в китайском автомобиле, это была в первую очередь цена. По качеству он, на мой взгляд, ничем не уступает, я использую его уже почти год. Динамика мне напомнила время, когда я перешел с кнопочного телефона на сенсорный. Когда ты можешь в своих руках почувствовать, что на самом деле будущее приближается. Совокупность этих факторов меня подтолкнула на то, чтобы я пересел.

Евгений Пустовой:
Как патриот патриоту. Когда появится массово Belgee X50, пересядете?

Сергей Рутенко:
Да. С удовольствием. Если будут созданы те же сервисы, с которыми у китайцев сегодня есть определенные проблемы, по цене и качеству если будет хороший автомобиль, то конечно же с удовольствием. Самое главное – это цена и простота использования, на мой взгляд.

В Беларуси хватает зарядных станций для электрокаров? Ответил эксперт.

# Электромобили # Евгений Пустовой # Сергей Рутенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Беларуси в члены ШОС
25 июня 2024 13:41

Лавров: первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Беларуси в члены ШОС

Рост взаимных инвестиций должен обеспечить экономическую безопасность стран СНГ – Анфимов
25 июня 2024 11:08

Рост взаимных инвестиций должен обеспечить экономическую безопасность стран СНГ – Анфимов

Почему французы и немцы недолюбливают друг друга? Объяснил политолог Вадим Елфимов
24 июня 2024 15:33

Почему французы и немцы недолюбливают друг друга? Объяснил политолог Вадим Елфимов