Сергей Рутенко рассказал, почему решил пересесть на электромобиль

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Все больше людей выбирают электрокары. Вы пересели. Почему?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Основным фактором была скорость производства машины, потому что если заказывать новую машину, то это было в районе двух лет. Плюс было непонятно ценообразование, доставка, сервис, обслуживание, санкции и так далее. То, что я увидел в китайском автомобиле, это была в первую очередь цена. По качеству он, на мой взгляд, ничем не уступает, я использую его уже почти год. Динамика мне напомнила время, когда я перешел с кнопочного телефона на сенсорный. Когда ты можешь в своих руках почувствовать, что на самом деле будущее приближается. Совокупность этих факторов меня подтолкнула на то, чтобы я пересел.
Евгений Пустовой:
Как патриот патриоту. Когда появится массово Belgee X50, пересядете?
Сергей Рутенко:
Да. С удовольствием. Если будут созданы те же сервисы, с которыми у китайцев сегодня есть определенные проблемы, по цене и качеству если будет хороший автомобиль, то конечно же с удовольствием. Самое главное – это цена и простота использования, на мой взгляд.
В Беларуси хватает зарядных станций для электрокаров? Ответил эксперт.