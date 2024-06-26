Сергей Рутенко рассказал, почему решил пересесть на электромобиль

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Основным фактором была скорость производства машины, потому что если заказывать новую машину, то это было в районе двух лет. Плюс было непонятно ценообразование, доставка, сервис, обслуживание, санкции и так далее. То, что я увидел в китайском автомобиле, это была в первую очередь цена. По качеству он, на мой взгляд, ничем не уступает, я использую его уже почти год. Динамика мне напомнила время, когда я перешел с кнопочного телефона на сенсорный. Когда ты можешь в своих руках почувствовать, что на самом деле будущее приближается. Совокупность этих факторов меня подтолкнула на то, чтобы я пересел.

Евгений Пустовой:

Как патриот патриоту. Когда появится массово Belgee X50, пересядете?

Сергей Рутенко:

Да. С удовольствием. Если будут созданы те же сервисы, с которыми у китайцев сегодня есть определенные проблемы, по цене и качеству если будет хороший автомобиль, то конечно же с удовольствием. Самое главное – это цена и простота использования, на мой взгляд.