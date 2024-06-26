БГУ и Пекинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

Обмен студентами, совместные научные исследования и конференции. Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество в сфере образования. Ряд соглашений подписан в рамках форума ректоров ведущих университетов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем принимает рекордное количество делегаций из дружественной страны. Всего более 40 руководителей вузов Беларуси и Китая. Стороны намерены развивать взаимодействие в исследовательской работе и внедрять инновационные методики преподавания для подготовки специалистов с учетом потребностей национальных экономик. Так, новые договоренности достигнуты между Белорусским государственным и Пекинским университетами. Стороны будут обмениваться опытом и знаниями в области математики, физики, химии, биологии и медицины.

К слову, сейчас в БГУ реализуется более сотни договоров и соглашений с вузами и научными центрами Китая. На факультетах обучаются свыше 3 тысяч китайских студентов, магистрантов и аспирантов.