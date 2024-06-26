БГУ и Пекинский университет подписали соглашение о сотрудничестве
Обмен студентами, совместные научные исследования и конференции. Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество в сфере образования. Ряд соглашений подписан в рамках форума ректоров ведущих университетов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в нем принимает рекордное количество делегаций из дружественной страны. Всего более 40 руководителей вузов Беларуси и Китая. Стороны намерены развивать взаимодействие в исследовательской работе и внедрять инновационные методики преподавания для подготовки специалистов с учетом потребностей национальных экономик. Так, новые договоренности достигнуты между Белорусским государственным и Пекинским университетами. Стороны будут обмениваться опытом и знаниями в области математики, физики, химии, биологии и медицины.
К слову, сейчас в БГУ реализуется более сотни договоров и соглашений с вузами и научными центрами Китая. На факультетах обучаются свыше 3 тысяч китайских студентов, магистрантов и аспирантов.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Мы вели разговор предметно и о более тесном, активном участии в летних, зимних школах между студентами разных направлений. Это химия, математика, физика, несколько гуманитарных специальностей. Поэтому я думаю, русло реки сотрудничества будет постепенно расширяться благодаря тем достигнутым договоренностям, которые мы уже имеем в нашем портфолио.
Фан Фан, проректор Пекинского университета (Китай):
Мы вчера посетили биологический факультет Белорусского государственного университета. Это действительно лидирующий факультет в стране в данной отрасли. Здесь достигли хороших результатов в области биотехнологий, медицины и химии.
Акцент также сделают на новые формы сотрудничества. Один из таких примеров – форум молодежи Беларуси и Китая, который планируют провести в 2025 году. Толчок развитию двусторонних отношений также придаст создание белорусско-китайского Центра фундаментальных научных исследований.