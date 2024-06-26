Владелец электромобиля объяснил, почему иметь такую машину в деревне лучше, чем в городе

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Что делать людям, у которых электромобили где-то в районе? Розетка, дом?
Сергей Рутенко рассказал, почему решил пересесть на электромобиль (подробности).
Егор Благодаров, владелец электромобиля:
На самом деле, это еще проще для провинции. Если живешь в частном доме и позволяет напруга, есть переходники. Можно заряжать даже с удобством. Не надо кататься, искать «Маланку», станцию, оставлять на ночь автомобиль либо дежурить возле него. Ты приехал в свой дом, в хозяйство, открыл ворота, загнал свой Zeekr, подключил к нему коннектор, тумблер – и все, занимаешься своими домашними делами, автомобиль под боком заряжаешься. И не надо бегать через дорогу, как я это делаю, потом бежишь, забираешь ее.
В Беларуси хватает зарядных станций для электрокаров? Ответил эксперт.