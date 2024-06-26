Максим Рыженков на примере ЦРБ оценил развитие Чечерского района

Создание достойных условий для жизни и труда людей, несмотря на чернобыльский след на земле. Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков оценил развитие Чечерского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым пунктом рабочего визита стала центральная районная больница, где оказывают помощь не только местному населению, но и жителям Кормянского и Буда-Кошелевского районов. Для этого есть современный рентгеновский кабинет и КТ, оснащенные отделения гемодиализа и педиатрии. Главный принцип, которым здесь руководствуются, – обеспечить качественную медицинскую помощь как городскому, так и сельскому населению.

Александр Валько, главный врач Чечерской центральной районной больницы:

Пациентов обследуем в одно касание. Если они обращаются в поликлинику, выявляется какая-то патология, здесь же мы их сразу можем направить на рентген-исследование, лабораторное исследование. При каких-то сомнениях у нас есть компьютерный томограф.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Президентом поставлена задача обсудить на одном из совещаний (это будет, наверное, осенью) проблемы развития востока Гомельщины. И чтобы сформулировать те вопросы проблемные, о которых будет идти речь, надо ножками протопать, глазками посмотреть все. Поэтому я наращиваю свое присутствие в этих районах.