Президент встречается в МГЛУ со студентами гуманитарных вузов

Эстафету «Открытого микрофона с Президентом» 22 ноября принимают в Минском лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства пообщается со студентами гуманитарного профиля и ответит на вопросы, которых у молодежи, как показали прошедшие мероприятия такого формата, всегда в достатке. Впрочем, у Александра Лукашенко к студентам тоже есть вопросы. Чем живет белорусская молодежь, насколько погружена в глобальную новостную повестку, какие идеи предлагает и развивает?

Кроме учащихся МГЛУ, на мероприятие приглашены представители профессорско-преподавательского состава, магистранты других учреждений образования. В их числе – Академия управления при Президенте, международный университет МИТСО и еще ряд вузов.