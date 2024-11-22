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Президент встречается в МГЛУ со студентами гуманитарных вузов

22 ноября 2024 07:48
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Эстафету «Открытого микрофона с Президентом» 22 ноября принимают в Минском лингвистическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент встречается в МГЛУ со студентами гуманитарных вузов-2

Глава государства пообщается со студентами гуманитарного профиля и ответит на вопросы, которых у молодежи, как показали прошедшие мероприятия такого формата, всегда в достатке. Впрочем, у Александра Лукашенко к студентам тоже есть вопросы. Чем живет белорусская молодежь, насколько погружена в глобальную новостную повестку, какие идеи предлагает и развивает?

Кроме учащихся МГЛУ, на мероприятие приглашены представители профессорско-преподавательского состава, магистранты других учреждений образования. В их числе – Академия управления при Президенте, международный университет МИТСО и еще ряд вузов. 

# Александр Лукашенко # Молодежь Беларуси

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