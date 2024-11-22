Книги из личной библиотеки Лукашенко смогут увидеть участники «Марафона единства» в Могилёве

Уникальную коллекцию книг из личной библиотеки Президента в эти дни смогут увидеть участники «Марафона единства» в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого дня экспозиция представлена в университете имени Кулешова. Сюда выставка переехала из Витебска. Редкие издания, в разные годы подаренные Александру Лукашенко лидерами других государств, известными общественными и культурными деятелями, вызывают настоящий восторг у читателей.

50 редких изданий в оригинальных переплетах и с дизайнерскими обложками. Многие отпечатаны ограниченным тиражом, в мире таких единицы. На отдельных можно найти дарственные надписи и автографы авторов.