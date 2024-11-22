Книги из личной библиотеки Лукашенко смогут увидеть участники «Марафона единства» в Могилёве

Уникальную коллекцию книг из личной библиотеки Президента в эти дни смогут увидеть участники «Марафона единства» в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальную коллекцию книг из личной библиотеки Президента в эти дни смогут увидеть участники «Марафона единства» в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С этого дня экспозиция представлена в университете имени Кулешова. Сюда выставка переехала из Витебска. Редкие издания, в разные годы подаренные Александру Лукашенко лидерами других государств, известными общественными и культурными деятелями, вызывают настоящий восторг у читателей.
50 редких изданий в оригинальных переплетах и с дизайнерскими обложками. Многие отпечатаны ограниченным тиражом, в мире таких единицы. На отдельных можно найти дарственные надписи и автографы авторов.
Ирина Наваренко, жительница Витебска:
Эти книги ценны еще и тем, что их держали в руках президенты разных стран, в том числе и наш, послы. В книгах есть дарственные надписи. Книги яркие, интересные.
Юлия Вайлунова-Шинкевич, заведующая отделом маркетинга и социокультурной деятельности Витебской областной библиотеки имени В.И. Ленина:
Нам очень приятно стать частью проекта Президентской библиотеки, которая размещает в разных библиотеках нашей страны экспозицию, которая была передана им в дар от главы нашего государства. Например, книги из Китая выглядят необычным для нас образом. Это не только книжный блок сшитый, но это книга в виде гармошки, которая раскладывается и рассказывает нам про достопримечательности Китая.
Тематика представленных книг впечатляет своим разнообразием: от подарочных «Воспоминаний» Георгия Жукова до изданий, посвященных истории и культуре Китая. Экспозиция подготовлена Национальной библиотекой Беларуси из книг, переданных ей в дар от Александра Лукашенко.