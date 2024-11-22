Германия разработала секретный план по подготовке к войне с РФ – FAZ

Германия ведет подготовительные мероприятия к масштабным военным действиям с РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сообщается, что разработан 1000-страничный «Оперативный план Германии». Содержащаяся в нем информация в большинстве своем секретна. Документ содержит в себе перечень зданий и объектов инфраструктуры, нуждающихся в охране исходя из военных причин. При условии военных действий на восточном фланге Североатлантического альянса ФРГ может выполнять функции центра для десятков или сотен тысяч солдат, подлежащих отправке на восток, указывается в публикации.