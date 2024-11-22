В Китае нашли запасы золота на 82,8 млрд долларов

В провинции Хунань китайские геологи обнаружили значительные запасы золота стоимостью около 82,8 млрд долларов. Об этом пишет РИА Новости.

На золотом месторождении Вангу в уезде Пинцзян на глубине более 2 тысяч метров было найдено свыше 40 золотоносных жил с суммарными резервами в 300,2 тонны, где наибольшее количество золота в руде составило 138 граммов на тонну.

Эксперты полагают, что на глубине более чем 3 тыс. метров могут залегать запасы золота в объеме свыше тысячи тонн стоимостью около 600 млрд юаней ($82,8 млрд).

Китай по-прежнему остается самым крупным в мире производителем драгоценного металла, на долю которого в 2023 году будет приходиться около 10 % мирового производства золота.