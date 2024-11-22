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19 белорусов доставлены в Москву из зоны конфликта в Ливане

22 ноября 2024 07:18
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Еще одну группу белорусов удалось эвакуировать из зоны конфликта в Ливане. 19 человек, пожелавших покинуть страну, 21 ноября поздно вечером были доставлены из Бейрута в Москву спецбортом МЧС России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 белорусов доставлены в Москву из зоны конфликта в Ливане-2

В нашем распоряжении кадры из аэропорта Домодедово. Эвакуация стала возможной благодаря усилиям Министерства иностранных дел России и диппредставительства Москвы в Ливане. МИД Беларуси выразил благодарность российским коллегам за братскую помощь. 

19 белорусов доставлены в Москву из зоны конфликта в Ливане-4

Все находится в таком моменте, что никто не знает, что будет завтра и в каком районе. Все находятся в ожидании. Районы южнее Бейрута и Бейрут находятся в более агрессивной обстановке. Там постоянно что-то происходит.

19 белорусов доставлены в Москву из зоны конфликта в Ливане-6

В Ливане все еще остаются наши граждане. Белорусские дипломаты продолжают работу по оказанию им содействия.

# Беларусь-Россия # Международная политика

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