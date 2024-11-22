В Гродно прошёл региональный отбор на «Славянский базар»

В Беларуси продолжаются региональные отборы участников на конкурсы «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене колледжа искусств в Гродно выступили более 60 ярких и талантливых исполнителей. Они мечтают представить нашу страну на международных песенных конкурсах в Витебске.

На первый этап национального отбора приехали вокалисты из разных уголков региона. Перед жюри выступили юные исполнители, а также молодые люди в возрасте от 18 до 31 года. Каждый из них представил по две композиции. В итоге для участия в следующем этапе отобрали 10 вокалистов.

Дамир Набиев, участник отборочного тура:

Занимался очень долго со своим преподавателем, мы долго и упорно стремились к этому конкурсу, выбирали песни. Первая песня, я пою «Асветнiцу», она про Беларусь, про Евфросинию Полоцкую. А вторая песня – «Я падаю в небо», это про летчиков.

Ольга Богданович, член жюри отборочного тура:

Из года в год гродненцы на региональных отборах и далее, как правило, представляют шоу. То есть это те люди, которые берут не только вокалом, что дети, что взрослые. Но жюри удивить сложно костюмом, подтанцовкой. Мы выбираем лучших исполнителей-вокалистов, ищем тех людей, которые покорят свою публику харизмой, когда просто выйдут на сцену.