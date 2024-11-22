Прямой эфир

Главную городскую ёлку нарядили в Бресте

22 ноября 2024 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В атмосферу приближающихся новогодних праздников погружается наша страна. В Бресте уже нарядили главную городскую елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главную городскую ёлку нарядили в Бресте-2

На протяжении недели над созданием ее образа ежедневно трудились 15 человек. Всего в 2024 году в городе планируется установить 30 новогодних елей. Праздничные деревья украсят площади около крупных торговых центров, а также городские парки. К зимним праздникам прихорашиваются все районы Бреста. Жителей и гостей обещают удивить яркими инсталляциями и новыми арт-объектами.

Главную городскую ёлку нарядили в Бресте-4

Новогодний антураж создают и на улице Гоголя, где каждый декабрь разворачивается главная рождественская ярмарка.

# Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Омлет с тыквой и шпинатом на скорую руку. Шеф-повар поделился рецептом
22 ноября 2024 07:56

Омлет с тыквой и шпинатом на скорую руку. Шеф-повар поделился рецептом

Президент встречается в МГЛУ со студентами гуманитарных вузов
22 ноября 2024 07:48

Президент встречается в МГЛУ со студентами гуманитарных вузов

Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?
22 ноября 2024 07:44

Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?