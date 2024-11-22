Главную городскую ёлку нарядили в Бресте

В атмосферу приближающихся новогодних праздников погружается наша страна. В Бресте уже нарядили главную городскую елку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении недели над созданием ее образа ежедневно трудились 15 человек. Всего в 2024 году в городе планируется установить 30 новогодних елей. Праздничные деревья украсят площади около крупных торговых центров, а также городские парки. К зимним праздникам прихорашиваются все районы Бреста. Жителей и гостей обещают удивить яркими инсталляциями и новыми арт-объектами.