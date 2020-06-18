«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце

Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои вопросы заместителю главы ведомства 18 июня задавали в Островце. Возможностью напрямую, лично и по телефону пообщаться с Андреем Кунцевичем воспользовались десятки человек.

Проблемы трудоустройства, развития инфраструктуры и получения арендного жилья – одни из немногих тем, которые озвучили жители города. Каждое обращение детально будет изучено специалистами и взято на строгий контроль.