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«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце

18 июня 2020 19:28
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Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов и прямых телефонных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце-1

Свои вопросы заместителю главы ведомства 18 июня задавали в Островце. Возможностью напрямую, лично и по телефону пообщаться с Андреем Кунцевичем воспользовались десятки человек.

Проблемы трудоустройства, развития инфраструктуры и получения арендного жилья – одни из немногих тем, которые озвучили жители города. Каждое обращение детально будет изучено специалистами и взято на строгий контроль.  

«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце-4

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Выстраивание эффективной системы обратной связи является ключевой задачей в той масштабной работе по дебюрократизации госаппарата, которая развернута в нашей стране. Если говорить про сегодняшний прием граждан и прямую телефонную линию, то мы видим, что такая форма пользуется популярностью. Я рассчитываю, что вместе с Гродненским облисполкомом и районными исполнительными комитетами мы найдем разрешение тех вопросов, которые сегодня людей беспокоят.

«Мы найдём разрешение тех вопросов, которые людей беспокоят». Андрей Кунцевич провёл выездной приём в Островце-7

Представители Администрации Президента продолжат работу в формате личных приемов и телефонных линий до 26 июня. Рассказать о своих проблемах смогут жители различных регионов. Так, уже 19 июня разбираться в сложных ситуациях белорусов будет начальник Главного государственно-правового управления Евгений Коваленко. Он выедет в Слоним. 

# Прием граждан # общество # Андрей Кунцевич # Евгений Коваленко # Фотофакт

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