Как обезопасят белорусских абитуриентов во время сдачи ЦТ?

Новости Беларуси. Вступительная кампания 2020 года пройдет на высоком организационном уровне, несмотря на все обстоятельства и вызовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко. 18 июня в Минске прошло первое заседание государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями. «Практически всю четвёртую четверть вообще не виделись». Как учителя помогают выпускникам в подготовке в ЦТ Чтобы обеспечить максимальную безопасность абитуриентов, приняты дополнительные противоэпидемические меры. Во время сдачи ЦТ в аудиториях будут находиться не более 50 человек. Кроме того, увеличено количество площадок для сдачи тестирования в резервные дни.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Раньше мы в этот резервный день централизованное тестирование проводили в одном месте – это БГУ, а теперь, с учетом особенностей ситуации, мы добавили еще пять мест (для сдачи – прим. ред.) централизованного тестирования в резервные дни в регионах. Чтобы наши абитуриенты, кого по уважительным причинам не смогут принять в основной день, смогли показать свои знания в резервные дни.