Войска Наполеона сожгли часовню, икона осталась цела, а вандалы ослепли. Торжества в честь святыни прошли в Марьиной Горке

История храма связана с необычным выздоровлением местного жителя в XIX веке. Праздник отмечается ежегодно в июне, на него собираются верующие со всей Минской области.

Новости Беларуси. Торжества в честь святыни Борисовской епархии чудотворной иконы Божией Матери прошли в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент: Сегодня знаменательный день для верующих Пуховичского района. Память иконы Божией Матери Марьиногорской – защитницы этой земли. Много дивных и теплых историй связано с ней, но обо всем по порядку.

История иконы восходит к древнему прошлому. Местная легенда гласит, что впервые в таком виде Богородица появилась во сне одному из обитателей местных земель Исидору, который был тяжело болен. Он долго молился, просил о помощи и выздоровел.

В благодарность он изобразил Богородицу, какой он ее увидел. Позже он построил часовню. Это случилось в начале XIX века. Войска Наполеона сожгли ее, но икона осталась нетронутой, а вандалы ослепли.