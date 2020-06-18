Прямой эфир

Войска Наполеона сожгли часовню, икона осталась цела, а вандалы ослепли. Торжества в честь святыни прошли в Марьиной Горке

18 июня 2020 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Торжества в честь святыни Борисовской епархии чудотворной иконы Божией Матери прошли в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

История храма связана с необычным выздоровлением местного жителя в XIX веке. Праздник отмечается ежегодно в июне, на него собираются верующие со всей Минской области.

Подробности от Григория Азаренка.

Войска Наполеона сожгли часовню, икона осталась цела, а вандалы ослепли. Торжества в честь святыни прошли в Марьиной Горке -1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Сегодня знаменательный день для верующих Пуховичского района. Память иконы Божией Матери Марьиногорской – защитницы этой земли. Много дивных и теплых историй связано с ней, но обо всем по порядку.

Войска Наполеона сожгли часовню, икона осталась цела, а вандалы ослепли. Торжества в честь святыни прошли в Марьиной Горке -4

История иконы восходит к древнему прошлому. Местная легенда гласит, что впервые в таком виде Богородица появилась во сне одному из обитателей местных земель Исидору, который был тяжело болен. Он долго молился, просил о помощи и выздоровел.

В благодарность он изобразил Богородицу, какой он ее увидел. Позже он построил часовню. Это случилось в начале XIX века. Войска Наполеона сожгли ее, но икона осталась нетронутой, а вандалы ослепли.

Войска Наполеона сожгли часовню, икона осталась цела, а вандалы ослепли. Торжества в честь святыни прошли в Марьиной Горке -7

Храм был восстановлен. Во время гонений часовню снова уничтожили. И уже в нашу эпоху отец Александр Цалков взялся за восстановление. Теперь икона снова помогает людям.

Подробности – в видеоматериале.

# Православные в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?
18 июня 2020 18:22

Кого коснутся изменения в КоАП и когда они вступят в силу?

Медики удостоены медали «За трудовые заслуги» и Благодарности Президента Беларуси
18 июня 2020 18:11

Медики удостоены медали «За трудовые заслуги» и Благодарности Президента Беларуси

Наталья Кочанова посетила центр детской онкологии, гематологии и иммунологии
18 июня 2020 17:49

Наталья Кочанова посетила центр детской онкологии, гематологии и иммунологии