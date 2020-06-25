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«Мы надумали картошку варить в самоваре». Бытовые трудности минчан после войны

25 июня 2020 16:30
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Мы надумали картошку варить в самоваре». Бытовые трудности минчан после войны-1

Послевоенный душевный подъём плавно вел столицу Беларуси к подъёму демографическому. Впрочем, демографические подвиги у Минска были ещё впереди, бытовые проблемы – уже.

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«Мы надумали картошку варить в самоваре». Бытовые трудности минчан после войны-4

Евгения Свиридова, ветеран Великой Отечественной войны:
Нам дали самовар, чтобы мы чай кипятили себе, а мы надумали картошку варить в самоваре. Наложим картошки, вода есть нальем, а каждый принесёт или огурец из дома, кто что. Ну а потом помоем самовар и чай пили.  

«Мы надумали картошку варить в самоваре». Бытовые трудности минчан после войны-7

«Мы надумали картошку варить в самоваре». Бытовые трудности минчан после войны-9

Жизнь постепенно возвращалась в город. Только в 1944-м отстроили 130 тысяч квадратных метров жилых площадей. К августу 1945-го отметились покорением миллионного рубежа по числу квадратов жилья.  

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# Великая Отечественная война # общество # Евгения Свиридова # Фотофакт

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