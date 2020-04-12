Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

Михаилу Зыкову, как и его сослуживцам, до линии фронта пришлось добираться на цистерне.

Михаил Зыков, ветеран Великой Отечественной войны:

Один из наших вздремнул, и его сумка с продуктами вывалилась. Не подымешь ее – поезд пошел.

Мешок за плечами с набором личных вещей солдат хранил не менее бережно, чем оружие.