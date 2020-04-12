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Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?

12 апреля 2020 10:19
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?-1

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?-3

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?-5

Михаилу Зыкову, как и его сослуживцам, до линии фронта пришлось добираться на цистерне.

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Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?-8

Михаил Зыков, ветеран Великой Отечественной войны:
Один из наших вздремнул, и его сумка с продуктами вывалилась. Не подымешь ее – поезд пошел.

Мешок за плечами с набором личных вещей солдат хранил не менее бережно, чем оружие.

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?-11

Евгений Протасеня, ветеран Великой Отечественной войны:
Там и котелок был, и ложка, и еще что-нибудь такое. Бритва… Вещь-мешок. Еще толком и не брился, еще и борода сильно не росла.

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?-14

Котелок, ложка, бритва. Что было в вещь-мешке у фронтовика?-16

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Михаил Зыков # Евгений Протасеня # Фотофакт

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