Он и кухню таскал, и пушки, и застрявшие подводы вытаскивал. Откуда в расположении части появился верблюд?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл. «Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались жители во время войны

Михаил Дзюба, ветеран Великой Отечественной войны:

Вот где надо было воды достать? Пойдешь за ней – не все приходили обратно. К реке Терек надо было идти.

В один из походов за водой в прибрежных камышах Михаил заприметил верблюда. Животное привели в расположение части.