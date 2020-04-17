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Он и кухню таскал, и пушки, и застрявшие подводы вытаскивал. Откуда в расположении части появился верблюд?

17 апреля 2020 08:33
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались жители во время войны

Он и кухню таскал, и пушки, и застрявшие подводы вытаскивал. Откуда в расположении части появился верблюд?-1

Михаил Дзюба, ветеран Великой Отечественной войны:
Вот где надо было воды достать? Пойдешь за ней – не все приходили обратно. К реке Терек надо было идти.

Он и кухню таскал, и пушки, и застрявшие подводы вытаскивал. Откуда в расположении части появился верблюд?-4

В один из походов за водой в прибрежных камышах Михаил заприметил верблюда. Животное привели в расположение части.

Он и кухню таскал, и пушки, и застрявшие подводы вытаскивал. Откуда в расположении части появился верблюд?-7

Он и кухню таскал, и пушки, и застрявшие подводы вытаскивал. Откуда в расположении части появился верблюд?-9

Михаил Дзюба:   
Ну, красавец был. Это наша тягловая сила – он и кухню таскал, он и пушки таскал, и застрявшие подводы он вытаскивал. Мы его назвали Казбек. Он как подымет эту свою шею, как покрутит мордой, сразу услышит, откуда гул самолетов. И сразу крик такой гортанный дает. Вот умный был верблюд!  

Он и кухню таскал, и пушки, и застрявшие подводы вытаскивал. Откуда в расположении части появился верблюд?-12

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Михаил Дзюба # Фотофакт

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