Он и кухню таскал, и пушки, и застрявшие подводы вытаскивал. Откуда в расположении части появился верблюд?
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
«Картошку макали в удобрения и ели». Вот как питались жители во время войны
Михаил Дзюба, ветеран Великой Отечественной войны:
Вот где надо было воды достать? Пойдешь за ней – не все приходили обратно. К реке Терек надо было идти.
В один из походов за водой в прибрежных камышах Михаил заприметил верблюда. Животное привели в расположение части.
Михаил Дзюба:
Ну, красавец был. Это наша тягловая сила – он и кухню таскал, он и пушки таскал, и застрявшие подводы он вытаскивал. Мы его назвали Казбек. Он как подымет эту свою шею, как покрутит мордой, сразу услышит, откуда гул самолетов. И сразу крик такой гортанный дает. Вот умный был верблюд!