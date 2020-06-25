Артём Рыбак: белорусы довольно образованная нация, и наш народ может решать все вопросы – и политические, и бытовые – мирным путём

Артём Рыбак, директор К олледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе: Я думаю, что белорусы довольно образованная нация и наш народ может решать все вопросы – и политические, и бытовые – мирным путем. Я уверен в том, что никому не нужны митинги, площади, перевороты.

Для меня, как руководителя для учреждения образования, проезжая по городу, видя фотографии в соцсетях, что творится в стране, как исписывают стены какими-то политическими лозунгами – мое мнение, что люди делают это необоснованно. Потому что написать – это хорошо, замечательно. Но потом же нужно это все устранить, а на это нужно выделить какое-то дополнительное финансирование для удаления, закраски и всего остального. Какая бы ни была власть, сегодняшняя действующая либо кто-то придет новый, все равно где-то нужно будет искать деньги, чтобы устранить последствия того, что сегодня сделали.

Поэтому я думаю, что необходимо белорусам мирно, спокойно высказывать свое мнение.

Мне кажется, что здесь без вмешательства извне каких-то лиц не может быть

Как молодой руководитель, я черпаю информацию о ситуации из разных источников: из наших СМИ телевизионных, из различных интернет-ресурсов, сайтов, Telegram-каналов. Складывается каша в голове, и каша огромная, потому что не понимаешь, где же все-таки правда, где ложь.

Мне кажется, что здесь без вмешательства извне каких-то лиц не может быть. Потому что на протяжении пяти лет никого из них не было ни видно, ни слышно. Как только начинается какая-то политическая кампания в стране, появляются люди, появляются какие-то лидеры, которые пытаются сказать, что они сделают лучше, чем это есть. Но где были вы до этого пять лет? Почему вы не шли, не показывали народу и не рассказывали, что вы можете сделать и не делали для этой страны? Это мое мнение.