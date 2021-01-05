«Мы мечтали просто о нём». Вот что подарили на Новый год Скидельскому сельскохозяйственному лицею

Новости Беларуси. В Гродненской области продолжают обновлять машинные парки учебных заведений сельскохозяйственного профиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скидельский лицей стал уже шестым в регионе, кто получил роскошный подарок к Новому году – современный трактор белорусского производства. Здесь уверены: такой курс на практико-ориентированное обучение выгоден всем – и производителю техники, и сельхозпредприятиям, и системе образования. Подробности – у Галины Буро.

Мы находимся в классе производственного обучения по двигателям. В этом классе мы изучаем системы двигателей и основы ремонта двигателя. Все это Роман Ракчеев уже освоил за три года обучения, весной – выпускной. Парень получает сразу три специальности: тракторист, слесарь и водитель международных перевозок. Первым местом работы станет местный комбинат – пойдет по стопам отца. Мечтает закрепиться в сельском хозяйстве.

Роман Ракчеев, учащийся Скидельского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:

Часто ходил к папе на работу, у меня папа водитель, и мне понравилось, как машина вообще движется. И захотелось таким же стать водителем. Планы у меня – это пойти на высшую ступень обучения в аграрный университет агрономом. Полевой труд скидельские лицеисты изучают не по книгам, а ежегодно сами на 90 гектарах выращивают зерновые, кукурузу, картофель и свеклу. В помощь – учебная техника.

Галина Буро, корреспондент:

Сегодня в автопарке лицея есть как грузовые и легковые автомобили, так и тракторы и комбайны. Обучение лицеисты проходят не только на базе лицея, но и непосредственно в сельхозорганизациях. Это обязательная часть программы.

Ведь будущие механизаторы на выходе из лицея должны уметь оседлать любого железного коня полей. А значит, и учиться надо на современной технике, чтобы потом не пришлось переучиваться. И вот о таком новогоднем подарке здесь мечтали давно. Новенький алый красавец белорусского производства, энергонасыщенный, а под капотом более 300 лошадиных сил. Учащимся не терпится устроить ему тест-драйв.

Сергей Литвин, директор Скидельского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея:

Мы мечтали просто о нем, мы хотели, чтобы он был, и детям нравится. Практически все хозяйства на сегодня и в Гродненском районе, и в Мостовском, для кого мы готовим кадры, практически во всех сельских хозяйствах есть такая техника.

Дорогостоящий трактор стал уже шестым по счету, который завод-изготовитель безвозмездно передал учебным заведениям Гродненской области благодаря достигнутым договоренностям. Местная власть уверена: от такого сотрудничества выиграют все.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Производитель выиграет за счет того, что специалисты знают и умеют пользоваться этой техникой, поэтому смогут действительно раскрыть все ее возможности и обеспечить правильную эксплуатацию. Что, естественно, повысит ее надежность, и заводу будет меньше проблем с гарантийным и постгарантийным обслуживанием. Сельскохозяйственные предприятия выиграют за счет того, что к ним приходят подготовленные специалисты. Выиграет образование за счет того, что надо понимать, что балансовая стоимость этого трактора – больше 200 тысяч рублей. И, соответственно, за счет того, что производитель передал трактор безвозмездно, мы сумеем эти деньги направить на дальнейшее укрепление материально-технической базы, на условия проживания и обучения учащихся.