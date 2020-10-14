Новости Беларуси. Шествие за мирную Беларусь. Вечером 14 октября в Минске колонна людей, выступающих за спокойствие и процветание своей страны, организованно прошлась от площади Независимости к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы продолжают патриотический марафон в поддержку своей страны и за сохранение всего того, что нашим общим трудом было построено за последнюю четверть века. Под государственным флагом собрались люди разных профессий и поколений, чтобы доказать: тех, кто за здравый смысл и спокойствие, на белорусских улицах большинство. На протяжении всего маршрута к мирному шествию мог присоединиться каждый. Колонну поддерживали прохожие и водители автомобилей.

Я считаю своим долгом, нам, белорусам, сегодня выйти, защитить нашу красивую Беларусь. Ведь посмотрите: каждый уголок нашей страны настолько красив, настолько прекрасен, что я сама хожу всегда и любуюсь. Мы живем в мирной, хорошей стране, нас все устраивает. Наши дети учатся, наши больницы лечат больных, нам помогают. Давайте сохраним то богатство, которое у нас есть. «Я родом из Беларуси, это моя Родина, это моя земля». С какими идеями приходят белорусы на митинги

Я горжусь тем, что Республика Беларусь является одной из немногих стран в мире, где до сих пор было спокойно, где можно было в любое время спокойно идти по улице, не боясь ни за себя, ни за своих родителей, ни за своих детей. И то, что сейчас происходит в стране, тот всплеск радикализма, конечно, это очень будоражит, это очень возмущает меня, моих знакомых. И поэтому я в том числе здесь.

Традиционные марши и автопробеги «За Беларусь!» продолжаются. В выходные, 17-18 октября, мирные белорусы соединятся в автоколонне и отправятся в Витебск. Кто и зачем принимает участие в автопробеге? Мнения четырёх белорусов