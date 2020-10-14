Концерт ко Дню матери во Дворце Республики. Когда можно увидеть телеверсию?

Новости Беларуси. В День матери слова признательности звучат в адрес любимых мам по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В День матери слова признательности звучат в адрес любимых мам по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сюрприз подготовил и наш телеканал. Вечером 14 октября во Дворце Республики проходит праздничный концерт, посвященный Дню матери.
Телеверсию трибьют-шоу мировых хитов можно будет увидеть в эту субботу, 17 октября, на РТР-Беларусь.