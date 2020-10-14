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Концерт ко Дню матери во Дворце Республики. Когда можно увидеть телеверсию?

14 октября 2020 18:29
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Новости Беларуси. В День матери слова признательности звучат в адрес любимых мам по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт ко Дню матери во Дворце Республики. Когда можно увидеть телеверсию?-1

Концерт ко Дню матери во Дворце Республики. Когда можно увидеть телеверсию?-3

Сюрприз подготовил и наш телеканал. Вечером 14 октября во Дворце Республики проходит праздничный концерт, посвященный Дню матери.

Телеверсию трибьют-шоу мировых хитов можно будет увидеть в эту субботу, 17 октября, на РТР-Беларусь.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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