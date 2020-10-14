В Пуховичском районе задержали двух мужчин, которые разрисовали ТЭЦ

Новости Беларуси. Разрисовывали здания по ночам. В поселке Дружный Пуховичского района задержали двух мужчин, которые наносили надписи на подстанцию ТЭЦ-5, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для этого они использовали аэрозольные баллончики с краской. Известно, что надписи протестного характера задержанные наносили и раньше.

Так, накануне коммунальщики в очередной раз обновили здание, а ночью мужчины снова вернулись. Кстати, один из задержанных – это сотрудник ТЭЦ-5.

К подстанции молодые люди подъехали на машине. К слову, один из вандалов ранее привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

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