Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Новости Беларуси. Как изменилась система амбулаторного лечения с приходом коронавируса в нашу страну, какие меры безопасности принимаются в поликлиниках и когда может наступить переломный момент в борьбе с COVID-19? На эти и другие вопросы ответит гость программы Новости «24 часа» на СТВ Ольга Есманчик, главный врач 39-й минской поликлиники. Рубрика «Мнение» в эфире.

Сергей Прохоров, СТВ:

Ольга Петровна, в мире по-прежнему непростая ситуация с коронавирусом, нелегко приходится и белорусским медикам. В нашей стране борьбу с COVID-19 ведут уже почти два месяца, первый пациент был зарегистрирован в конце февраля. Скажите, насколько оперативно удалось вашей поликлинике отреагировать на возможное появление первых пациентов с симптомами коронавируса? Если есть подозрение на острую респираторную или коронавирусную инфекцию, врача направляют к пациенту домой

Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска:

Любая поликлиническая организация здравоохранения, так же, как и наша 39-я поликлиника, в первую очередь разделила потоки пациентов, которые обращаются в поликлинику, уже на уровне регистратуры. И на входной группе, как и все остальные учреждения, установили медицинского работника, который уточняет цель посещения пациента в поликлинику. И если у пациента все-таки имеются симптомы респираторной инфекции или повышенная температура, он отправляет пациента в кабинет инфекционных заболеваний через отдельный вход. «Если не хотите попасть в больницу, на этих праздниках останьтесь дома». Мы собрали важные обращения медиков к белорусам При поступлении звонков в регистратуру медицинский регистратор уточняет симптомы либо что беспокоит пациентов, жалобы и вообще цель посещения поликлиники или обращения в поликлинику. Если все-таки есть подозрение на острую респираторную инфекцию либо коронавирусную, пациенту предлагают остаться дома и направляют врача домой. «Плановая медицинская помощь у нас в поликлиниках сегодня ограничена» Плановая медицинская помощь у нас в поликлиниках сегодня ограничена. Медосмотры продолжают проводиться периодически либо предварительные медицинские осмотры при трудоустройстве на работу. Но пациентам мы предлагаем осуществить административную процедуру и выписку из амбулаторной карты заказать через электронные ресурсы учреждения.

Сергей Прохоров:

Как быть сейчас пожилым людям, которым нужны, к примеру, рецепты на лекарства, которые они пьют на постоянной основе? Ольга Есманчик:

При необходимости продлить рецепты врача на те препараты, которые уже были подобраны и позволяют нашим пациентам контролировать состояние, пациент сегодня может позвонить либо в колл-центр, либо в регистратуру, либо в стол справок и сказать, что у него оканчивается лекарство. Регистратор уточнит, какие, запишет все контактные данные пациента, телефон. И медицинский работник, уже участковый терапевтической службы, медсестра, помощник либо врач свяжутся с пациентом, согласуют назначенное лечение. И если все великолепно, тогда уже медицинская сестра, помощник либо волонтер Красного Креста принесут этот рецепт пациенту на дом. Сергей Прохоров:

На фоне развития в стране коронавируса пациентов в поликлинике стало больше? Или, наоборот, люди самоизолируются и как-то удаленно пытаются контактировать с врачами? Пациенты стали меньше посещать поликлинику, но объем оказания медпомощи не уменьшился

Ольга Есманчик:

Посещение самих пациентов стало несколько меньше, но объем оказания медицинской помощи нисколько не уменьшился за счет, как мы уже говорили, электронных ресурсов, их возможности использования, а с другой стороны, за счет перераспределения объемов оказания медицинской помощи именно с приоритетом на дому. Сергей Прохоров:

Уже два месяца наши медики, в том числе ваша поликлиника, работают в условиях в стране коронавируса. Скажите, можно уже оценить, насколько ответственно белорусы подходят к своему здоровью и здоровью других людей? «Наше население показало себя в большинстве своем как ответственное» Ольга Есманчик:

Да, хочется сказать, что наше население показало себя в большинстве своем как ответственное, которое очень уважительно относится друг к другу в местах общественного пользования – в магазинах, поликлиниках. Они стараются соблюдать дистанцию, те положенные 1,5-2 метра друг от друга. Приятно замечать, когда в магазине они уже не скапливаются в каком-то отделе. Население планирует свой маршрут передвижения. Вместе с тем нужно сказать о том, что то волонтерское движение, которое сейчас существует и насколько они поддерживают и помогают нам, системе здравоохранения, особенно амбулаторной, оказывать медицинскую помощь пожилому населению, это, конечно, неоценимо и за это им большое спасибо человеческое. «Через 3-4 недели мы придем к тому состоянию в республике, когда заболеваемость начнет снижаться»

Сергей Прохоров:

Скажите, ваше мнение: когда мы можем ожидать изменения в лучшую сторону эпидемиологической ситуации в нашей стране? Ольга Есманчик:

Мы сегодня контролируем ее. Хочется верить, как говорил главный санитарный врач Республики Беларусь о том, что через 3-4 недели мы придем к тому состоянию в республике, когда заболеваемость начнет снижаться. Сергей Прохоров:

Можно ли сегодня говорить о том, что эта ситуация – появление COVID-19 в мире и нашей стране – в частности, в нашей стране он обнажил какие-то проблемные места в амбулаторном лечении? Если так, то какие это места, какие проблемы? Какие вы видите пути их решения? «COVID нам позволил больше, шире использовать электронные ресурсы»