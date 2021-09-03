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«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета

03 сентября 2021 14:33
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Новости Беларуси. Лучших сотрудников Следственного комитета по Минской области наградили в Узде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета-1

Губернатор Александр Турчин вручил благодарности и медали за безупречную службу. Сегодня для комфортной работы сотрудников создаются все условия. Отремонтированы Слуцкое и Смолевичское здания следственных комитетов. В новые помещения переехали сотрудники Несвижа и Березино, обновлен автопарк. Недавно появилась передвижная криминалистическая лаборатория.

«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета-4

Петр Ворочков, начальник Молодечненского районного отдела Следственного комитета:
За 10 лет мы изменились в лучшую сторону. Совершенствуется материально-техническая база, для следователей оборудованы современные рабочие места. Молодечненский отдел, как и ряд отделов области, получили новые здания. Во многих проведены ремонты.

«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Наши следственные органы – это один из важнейших элементов системы национальной безопасности Республики Беларусь. Их роль сложно переоценить. Конечно, каждый выполняет свою функцию, но я удовлетворен той степенью сотрудничества, которая у нас складывается между органами исполнительной власти и следственными нашими подразделениями.

«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета-10

А в зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны лучшие представители Следственного комитета по Минской области получили высокие награды и офицерские звания. Всего 60 человек.

«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета-13

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:
Праздник мы встречаем с хорошим настроением, с положительными результатами служебной деятельности и, главное, с уверенностью в завтрашнем дне. Сегодня в этом зале славы присутствуют лучшие представители следствия Минской области, удостоенные наград, офицерских званий.

«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета-16

Галина Толох, старший следователь Минского районного отдела Следственного комитета:
Выбор данной профессии был для меня не случайным, он был осознанным, самостоятельным, взрослым. Такое решение я приняла, когда проходила обучение в Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Меня моя профессия радует. Планирую и в дальнейшем продолжать службу в Следственном комитете.

«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета-19

В 2021 году ряды сотрудников Следственного комитета по Минской области пополнили более 30 человек.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Петр Ворочков # Александр Турчин # Андрей Лис # Галина Толох # Фотофакт

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