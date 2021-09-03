У двух учеников минской гимназии №3 подозрение на гастроэнтерит. Санэпидемстанция разбирается в ситуации

Новости Беларуси. У двух учащихся минской гимназии № 3 подозрение на острый гастроэнтерит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для детальной оценки ситуации выехали специалисты санитарно-эпидемиологической службы.

Утром в учебное заведение поступило обращение от родителей. Их дети жаловались на рвоту. Случаи ухудшения самочувствия зафиксированы у учащихся 6 и 9 классов. В гимназии проводится анализ ситуации, работают сотрудники санитарных служб города и района. Предварительный фактор передачи инфекции – продукты, употребляемые в домашних условиях.

Наталья Потеенко, директор гимназии № 3:

Сегодня известно два факта, дети госпитализированы, первичный диагноз установлен, но он уточняется. Приняты все меры, чтобы обезопасить процесс питания в учреждении образования: профилактические меры, санитарные.

Татьяна Пилецкая, медицинская сестра УЗ «2-я городская детская поликлиника»:

Данная ситуация не вышла за рамки неразрешенных вопросов. Все пока под контролем всех наших организаций, как и правоохранительных, МЧС, санитарных служб. Были взяты пробы пищи, которые ежедневно забираются и в течение суток хранятся. Думаю, что после исследования данных проб основная масса претензий и обвинений против гимназии № 3 будет полностью снята.