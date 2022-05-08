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Труженица тыла: этот дед старый американский, которому надо на печке сидеть, посылает оружие людей убивать

08 мая 2022 19:48
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Новости Беларуси. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Беларуси 1 166 непосредственных участников боевых действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Солдаты Победы уже в преклонном возрасте – самому младшему далеко за 90. Но, несмотря на годы, они держат боевой настрой. И многих ветеранов мы надеемся увидеть на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, которые пройдут в Минске у Вечного огня.

Труженица тыла: этот дед старый американский, которому надо на печке сидеть, посылает оружие людей убивать-1

Для ветеранов, которым возраст и здоровье не позволяют принять участие в торжествах лично, небольшие концерты с песнями военных лет организовали прямо под окнами.

Труженица тыла: этот дед старый американский, которому надо на печке сидеть, посылает оружие людей убивать-4

Надежда Максимовна еле сдерживает слезы – так трогательно ее еще никто не поздравлял. В современной молодежи видит себя и радуется за их настоящее. В 1943-м ей пришлось наравне с рабочими трудиться на военном заводе. Тогда ей было всего 14. После войны почти 40 лет отдала железной дороге. Тем, кто, сегодня развязывает военные конфликты, труженица тыла стальной закалки рекомендует попридержать свои амбиции.

Труженица тыла: этот дед старый американский, которому надо на печке сидеть, посылает оружие людей убивать-7

Надежда Клименкова, труженица тыла:
Хотя бы этот дед старый американский сидит, которому надо на печке сидеть, и он еще посылает оружие людей убивать. Ты бы питание посылал, если вы хотите сохранить Украину. Зачем вы ее губите и разбиваете на куски?

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# Великая Отечественная война # общество # Надежда Клименкова # Оксана Семашко # Фотофакт

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