Труженица тыла: этот дед старый американский, которому надо на печке сидеть, посылает оружие людей убивать

Новости Беларуси. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Беларуси 1 166 непосредственных участников боевых действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Солдаты Победы уже в преклонном возрасте – самому младшему далеко за 90. Но, несмотря на годы, они держат боевой настрой. И многих ветеранов мы надеемся увидеть на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, которые пройдут в Минске у Вечного огня.

Для ветеранов, которым возраст и здоровье не позволяют принять участие в торжествах лично, небольшие концерты с песнями военных лет организовали прямо под окнами.