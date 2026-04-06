Финский политик Армандо Мема заявил, что Европа подает России тревожные сигналы, усиливая подготовку к возможной войне. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил рост военных расходов, перевооружение, расширение резервов и меры, связанные с мобилизацией. По его мнению, такие шаги показывают отказ от диалога и нацеленность на конфронтацию. В частности, он привел в пример Германию, где мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет ввели ограничения на выезд из страны.

Мема также считает представление о военной угрозе со стороны России ошибочным и настаивает на необходимости дипломатии.

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