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Мема: Европа послала сигналы России о подготовке к войне

06 апреля 2026 14:14
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Мема: Европа послала сигналы России о подготовке к войне-0

Финский политик Армандо Мема заявил, что Европа подает России тревожные сигналы, усиливая подготовку к возможной войне. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил рост военных расходов, перевооружение, расширение резервов и меры, связанные с мобилизацией. По его мнению, такие шаги показывают отказ от диалога и нацеленность на конфронтацию. В частности, он привел в пример Германию, где мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет ввели ограничения на выезд из страны.

Мема также считает представление о военной угрозе со стороны России ошибочным и настаивает на необходимости дипломатии.

Фото: pixabay

# Международная политика

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