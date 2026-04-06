В Минской области ранними яровыми засеяно более 65 тысяч гектаров
В Минской области ранними яровыми засеяно более 65 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии работают в соответствии с технологиями, выбирая для каждой культуры оптимальные сроки.
Так, в сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи» Дзержинского района 70 % семян зерновых уже в земле. Параллельно аграрии обрабатывают поля под кукурузу.
В сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи» весенние полевые работы идут активно. В полях трудятся 67 механизаторов. Один из них – Андрей Броднев. Работает в хозяйстве уже 10 лет, оставаясь верным своему делу. Сейчас опытный механизатор готовит поля под кукурузу: пашет и культивирует. Работает не спеша, но уверенно. Ежедневно проходит 25 гектаров.
Андрей Броднев, механизатор сельхозпредприятия «Крутогорье-Петковичи»:
Рабочий день с утра начинается. Обслуженные техники, просмотр агрегата. Смотрим уровень масла, давление проверяем. Ну и начинаем работу. Профессия механизатора мне нравится. Люблю это дело.
Технология сева здесь отработана до мелочей. Все работы в хозяйстве ведутся в комплексе: пахота, обработка, сев, внесение органических и минеральных удобрений. Общая площадь зернового клина в хозяйстве – 5,5 тысячи гектаров. В 2025 году урожайность составила 56 центнеров с гектара, и планку здесь снижать не собираются.
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