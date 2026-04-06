В Минской области ранними яровыми засеяно более 65 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Аграрии работают в соответствии с технологиями, выбирая для каждой культуры оптимальные сроки.

Так, в сельхозпредприятии «Крутогорье-Петковичи» Дзержинского района 70 % семян зерновых уже в земле. Параллельно аграрии обрабатывают поля под кукурузу.