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На поддержку гражданских инициатив в Минской области в 2026-м выделен миллион рублей

06 апреля 2026 14:50
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От создания новых зон отдыха до реконструкции знаковых мест. В Минской области фонд гражданских инициатив увеличили до миллиона рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Главный акцент – на малые населенные пункты.

На поддержку гражданских инициатив в Минской области в 2026-м выделен миллион рублей-2

Так, в Дзержинском районе победителем конкурса стал проект «Парк Сяброў» в агрогородке Даниловичи. Здесь появится пешеходная дорожка площадью 250 квадратных метров, 16 оригинальных скамеек и урн, а также 20 светильников: 6 наземных шарообразных и 14 на стойках. Общая площадь зоны отдыха – около полугектара.

Школа с бассейном и тиром появится в жилом районе Сокол.

На поддержку гражданских инициатив в Минской области в 2026-м выделен миллион рублей-4

Михаил Курак, председатель Добриневского сельсовета:
Парк в городке Даниловичи заложен в 2009 году во время строительства агрогородка. Цель этой инициативы состоит в том, чтобы все-таки наши агрогородки развивались. И чтобы нашим жителям, молодым людям, было где выйти и отдохнуть, провести свое время. Такая зона будет востребована, я думаю, у всех поколений.

Всего в центральном регионе планируют реализовать 14 гражданских инициатив. Обязательное условие – софинансирование. 10 % от нужной суммы должны будут внести сами жители.

# Государственная политика

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