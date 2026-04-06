На поддержку гражданских инициатив в Минской области в 2026-м выделен миллион рублей

От создания новых зон отдыха до реконструкции знаковых мест. В Минской области фонд гражданских инициатив увеличили до миллиона рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Главный акцент – на малые населенные пункты.

Так, в Дзержинском районе победителем конкурса стал проект «Парк Сяброў» в агрогородке Даниловичи. Здесь появится пешеходная дорожка площадью 250 квадратных метров, 16 оригинальных скамеек и урн, а также 20 светильников: 6 наземных шарообразных и 14 на стойках. Общая площадь зоны отдыха – около полугектара.

Михаил Курак, председатель Добриневского сельсовета:

Парк в городке Даниловичи заложен в 2009 году во время строительства агрогородка. Цель этой инициативы состоит в том, чтобы все-таки наши агрогородки развивались. И чтобы нашим жителям, молодым людям, было где выйти и отдохнуть, провести свое время. Такая зона будет востребована, я думаю, у всех поколений.

Всего в центральном регионе планируют реализовать 14 гражданских инициатив. Обязательное условие – софинансирование. 10 % от нужной суммы должны будут внести сами жители.