«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»

Новости Беларуси. Каникулы вдали от войны. Сирийских детей вновь принимает белорусский «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Каникулы вдали от войны. Сирийских детей вновь принимает белорусский «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На оздоровление и отдых прибыли полторы сотни ребят. Они проведут 15 дней на берегу Нарочи. Отметим, средства на организацию отдыха и оздоровление сирийских детей выделил резервный фонд Президента.
Омар Альсадат:
Мы очень довольны поездкой в вашу прекрасную страну. Нам очень интересно познавать новую культуру. Первое впечатление о Беларуси – это то, что у вас очень дружелюбные люди. Все помогают друг другу и никого не дадут в обиду.
Ибрагим Саляма:
Мне нравится такая погода. В данный момент она очень похожа на нашу – в Дамаске. Жарко и солнечно. Природа тоже очень яркая, много зелени.
Хани Марауи, руководитель делегации:
Это дети героев, погибших за время военных действий. Они самые лучшие дети по оценкам в школе. Все прилетели сюда с очень хорошим настроением. Во-первых, они уже были наслышаны от ребят, которые отдыхали здесь в прошлом году. Они рассказывали, как здесь хорошо и красиво. Так что ребята очень довольны.
Для маленьких гостей запланированы экскурсии по достопримечательностям нашей страны, а также спортивные мероприятия в Минске и регионах.