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«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»

30 мая 2018 12:59
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Новости Беларуси. Каникулы вдали от войны. Сирийских детей вновь принимает белорусский «Зубренок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»-1

На оздоровление и отдых прибыли полторы сотни ребят. Они проведут 15 дней на берегу Нарочи. Отметим, средства на организацию отдыха и оздоровление сирийских детей выделил резервный фонд Президента.

«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»-4

Омар Альсадат:
Мы очень довольны поездкой в вашу прекрасную страну. Нам очень интересно познавать новую культуру. Первое впечатление о Беларуси – это то, что у вас очень дружелюбные люди. Все помогают друг другу и никого не дадут в обиду.

«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»-7

Ибрагим Саляма:
Мне нравится такая погода. В данный момент она очень похожа на нашу – в Дамаске. Жарко и солнечно. Природа тоже очень яркая, много зелени.

«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»-10

Хани Марауи, руководитель делегации:
Это дети героев, погибших за время военных действий. Они самые лучшие дети по оценкам в школе. Все прилетели сюда с очень хорошим настроением. Во-первых, они уже были наслышаны от ребят, которые отдыхали здесь в прошлом году. Они рассказывали, как здесь хорошо и красиво. Так что ребята очень довольны.

Для маленьких гостей запланированы экскурсии по достопримечательностям нашей страны, а также спортивные мероприятия в Минске и регионах.

«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»-13

«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»-15

«Это дети героев, погибших за время военных действий». Сирийские дети снова приехали на отдых в белорусский «Зубрёнок»-17

 

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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