Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт

Новости Беларуси. Рецепт освежающего супа – в программе «Большой завтрак».
Новости Беларуси. Рецепт освежающего супа – в программе «Большой завтрак».
Андрей Резников, шеф-повар:
Нам понадобятся свёкла отварная, свежие огурцы, редис, лук зелёный, укроп, перепелиные яйца, молодая картошка отваренная, чесночное масло, сливочное масло, соль и сахар.
Начнём со свёклы. Дома вы можете натереть её на тёрку для свёклы, в ресторане мы нарезаем соломкой. Зелёный лук и укроп просто нарезаем. Не крошим, а стараемся аккуратно нарезать одним движением и больше её не перерезаем.
Так весь вкус её пойдёт в холодник.
Наша основа готова. Добавляем кефир. Немного солим, добавляем сахар. И больше ничего не надо. Если любите покислее, можете добавить уксус – яблочный или винный.
Также, если холодник на чистом кефире для вас жирноват или слишком густой, добавляете воду, обязательно охлаждённую, лучше кипячёную. Можно газированную.
Не ешьте никогда холодник с хлебом.
По мне, они не очень сочетаемы. К нему нужно подать молодую картошку, обжаренную на чесночно-сливочном масле. И это будет очень вкусно и красиво. Я взбиваю чеснок с растительным маслом.
Добавляем к акртошке немного свежей зелени.
Когда наливаете холодник гостям, всегда лейте два черпака – так вкуснее.
Огурец и редис нарезаем соломкой, выкладываем в центр. Добавляем перепелиное яйцо.