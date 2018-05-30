Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт

Так весь вкус её пойдёт в холодник.

Начнём со свёклы. Дома вы можете натереть её на тёрку для свёклы, в ресторане мы нарезаем соломкой. Зелёный лук и укроп просто нарезаем. Не крошим, а стараемся аккуратно нарезать одним движением и больше её не перерезаем.

Наша основа готова. Добавляем кефир. Немного солим, добавляем сахар. И больше ничего не надо. Если любите покислее, можете добавить уксус – яблочный или винный.

Также, если холодник на чистом кефире для вас жирноват или слишком густой, добавляете воду, обязательно охлаждённую, лучше кипячёную. Можно газированную.

Не ешьте никогда холодник с хлебом.

По мне, они не очень сочетаемы. К нему нужно подать молодую картошку, обжаренную на чесночно-сливочном масле. И это будет очень вкусно и красиво. Я взбиваю чеснок с растительным маслом.