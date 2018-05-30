Прямой эфир

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт

30 мая 2018 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рецепт освежающего супа – в программе «Большой завтрак».

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт-1

Андрей Резников, шеф-повар:
Нам понадобятся свёкла отварная, свежие огурцы, редис, лук зелёный, укроп, перепелиные яйца, молодая картошка отваренная, чесночное масло, сливочное масло, соль и сахар.

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт-4

Начнём со свёклы. Дома вы можете натереть её на тёрку для свёклы, в ресторане мы нарезаем соломкой. Зелёный лук и укроп просто нарезаем. Не крошим, а стараемся аккуратно нарезать одним движением и больше её не перерезаем.

Так весь вкус её пойдёт в холодник.

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт-7

Наша основа готова. Добавляем кефир. Немного солим, добавляем сахар. И больше ничего не надо. Если любите покислее, можете добавить уксус – яблочный или винный.

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт-10

Также, если холодник на чистом кефире для вас жирноват или слишком густой, добавляете воду, обязательно охлаждённую, лучше кипячёную. Можно газированную.

Не ешьте никогда холодник с хлебом.

По мне, они не очень сочетаемы. К нему нужно подать молодую картошку, обжаренную на чесночно-сливочном масле. И это будет очень вкусно и красиво. Я взбиваю чеснок с растительным маслом.

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт-13

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт-15

Добавляем к акртошке немного свежей зелени.

Когда наливаете холодник гостям, всегда лейте два черпака – так вкуснее.

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт-18

Огурец и редис нарезаем соломкой, выкладываем в центр. Добавляем перепелиное яйцо.

Готовим холодник на кефире с гарниром из картофеля. Фоторецепт-21

# Рецепты # общество # Андрей Резников

Другие новости рубрики

Все новости
Активисты БРСМ собрались в Минске, чтобы подвести итоги работы за 3 года и обсудить новые проекты
30 мая 2018 11:55

Активисты БРСМ собрались в Минске, чтобы подвести итоги работы за 3 года и обсудить новые проекты

Литовская таможня возобновила пропуск грузового транспорта: работа ведётся в штатном режиме
30 мая 2018 11:07

Литовская таможня возобновила пропуск грузового транспорта: работа ведётся в штатном режиме

Успешность декрета – взаимодействие всех уровней власти. В Беларуси внедрили комплексный мониторинг ситуации на рынке труда
30 мая 2018 10:39

Успешность декрета – взаимодействие всех уровней власти. В Беларуси внедрили комплексный мониторинг ситуации на рынке труда