Примут участие новые образцы техники. На аэродроме «Липки» проходит тренировка ко Дню Независимости

Колонна растянется на 3 километра и включит в себя 23 парадных расчета из 260 единиц техники. По традиции, на передовой можно будет увидеть легендарный Т-34, а за ним и танки, стоящие на вооружении белорусской армии. Также будут представлены бронеавтомобили, ЗРК, артиллерийские установки и системы залпового огня.

Новости Беларуси. На аэродроме «Липки» продолжается тренировка механизированной колонны войск Минского гарнизона для участия в параде ко Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренировки проходят три раза в неделю. Бойцов (а это военнослужащие, прослужившие полгода) учат держать ряды и дистанцию. Здесь же организована полевая кухня.

Владимир Кулажин, заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Традиционно в составе механизированной колонны в том числе будут принимать участие новые образцы техники, принятые на вооружение и модернизированные на отечественных предприятиях: такие образцы, как бронеавтомобиль китайского производства «Дракон», артиллерийская система «Нона-М1», БТР-70 и другие образцы вооружения, военной техники.

На аэродроме «Липки» механизированную колонну ждут две недели тренировок. После чего технику приведут, что называется, в парадный вид, и она выедет в город, где проведет две генеральные репетиции – 23 и 28 июня.