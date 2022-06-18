Давыдько: «Белая Русь» должна стать цементирующей организацией для всего фундамента нашей государственности»

Новости Беларуси. С учетом стремительно меняющейся ситуации в мире и законодательных новшеств в стране общественное объединение «Белая Русь» ожидает дальнейшая трансформация. Сегодня, 18 июня, на съезде в Минске собрались полтысячи активистов организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это люди разных профессий, но одного взгляда – мы должны беречь и приумножать то, что у нас есть. Среди ключевых акцентов: новая информационная повестка, курс на омоложение кадров и историческую память. Социальные проекты, наука, экономика, культурная и общественная жизнь – «Белая Русь» и вправду объединяет. Создание новых рабочих мест, поддержка молодежи и вовлечение регионов в общественно-политическую жизнь страны – это лишь малая часть проделанной работы. К тому же успешно функционирует свыше 150 общественных приемных. Тысячи обращений и столько же решений.

Татьяна Комкова, директор гимназии № 10 Молодечно:

Как помощнику депутата мне приходилось неоднократно участвовать. И нужно отметить, что такая форма работы дает возможность простым людям обратиться к высшим эшелонам власти, чтобы решить свои вопросы. Это вопросы бытового характера, вопросы по подвозу. Обращаются многодетные семьи по жилищным вопросам, по улучшению жилищных условий. Происходит такое взаимодействие депутатов, членов «Белой Руси» и власти.

Геннадий Давыдько, председатель Республиканской общественной организации «Белая Русь»:

«Белая Русь» должна стать цементирующей организацией для всего фундамента нашей государственности с общественной стороны.