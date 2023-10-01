Нелегальных пилотов в Беларуси стало больше. К чему приводит безответственный выход в небо?

Печальная новость пришла в понедельник, 25 сентября, из Турции. Стало известно, что наша соотечественница погибла во время прыжка с парапланом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несчастный случай произошел на курорте Аланья. Женщина выполняла полет вместе с инструктором. Они стартовали с холма, но на большой высоте параплан начал незапланированно резко снижаться и упал на деревья. Белоруска погибла на месте, инструктор с травмами в больнице. По данному инциденту проводится проверка. Пока никаких деталей. Но, как отмечают в Генеральной прокуратуре Беларуси, несчастные случаи в небе чаще происходят с теми, кто летает нелегально. Так, в последнее время несанкционированных полетов на дельтапланах, парапланах, мотодельтапланах, то есть сверхлегкой авиации, стало заметно больше. В 2023 году выявили уже более 200 фактов. Причем нелегалы замечены в каждом регионе. Но в антирейтинге Гомельская, Могилевская и Минская области. О том, почему небо не прощает ошибок, расскажет Глеб Прокофьев.

Витебский район. Август 2021-го. Во время полета над озером Добрино дельталет упал с высоты 10 метров в воду и погрузился на дно. Пилоту удалось выбраться из водоема, а пассажира, 39-летнюю женщину, спасти не удалось. У мужчины не было права управлять летательным аппаратом и отсутствовало разрешение на использование воздушного пространства Беларуси.

Вилейский район. Август 2023-го. Потерпел крушение мотодельтаплан. В этом случае у авиатора было пилотское свидетельство, но за штурвал сел он в нетрезвом состоянии. В небе 52-летний мужчина не справился с управлением. Летательный аппарат упал на землю. Пилот и пассажир погибли на месте крушения.

Мостовский район. За день до трагедии в Вилейке и тоже экстремальное пике. К счастью, обошлось без жертв. Вот это поле между городом Мосты и деревней Мосты Правые было стартовой площадкой мотодельтаплана. Получить новые ощущения сюда приехала семья. Первым полетел несовершеннолетний сын – полет прошел удачно. А после на пассажирское сидение воздушного судна сел его отец.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сейчас мы находимся в деревне Мосты Левые. Над этим населенным пунктом пролегал маршрут. Во время полета над рекой пилот не заметил провода линии электропередач. В результате дельтаплан за них зацепился. И пилот, и пассажир оказались в воде.

Оба родились в рубашке, не иначе. Спасла водная подушка. Место падения оказалось идеальным. Как раз таки здесь Неман неглубокий. Свидетелями этого инцидента стали местные жители, но в этом случаи даже их помощь и не понадобилась.

Провода цепляет и пошел. А что тут, воды по колено. Все видели – полдеревни сбежалось.

Там, где они упали, неглубоко. Я не знала, моя дочь в городе была, пришла, говорит: мам, ты не слышала? Работникам прокуратуры удалось выяснить, что пилот подал заявку на полеты и ее одобрили. Однако по факту было немало несоответствий.

Елена Петречук, старший помощник прокурора Гродненской области по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах:

В ней заявлялось два ультралегких летательных аппарата, фактически же полеты выполнялись на самодельном мотодельтаплане при отсутствии регистрации в установленном законом порядке. При этом пилот не имел права управления данным видом летательного аппарата. Помимо прочего, в заявке был указан полет учебный. В этом случае запрещено выполнять полеты с пассажиром на борту. Виновный привлечен к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. Все факты нарушения воздушного пространства сверхлегкими летательными аппаратами в фокусе внимания сотрудников Департамента по авиации. Они дают правовую оценку участникам инцидентов и ведут расследование.

Геннадий Костюк, консультант Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

С владельцами сверхлегких летательных аппаратов в начале сентября проведены инструкторско-методические занятия, в ходе которых им доведены требования руководящих документов по организации полетов, по подаче заявок на использование воздушного пространства.

Анализируя сложившуюся ситуацию, у Генпрокуратуры появились вопросы к Департаменту по авиации. По итогам проверок работники прокуратуры потребовали обеспечить надлежащий контроль за использованием воздушного пространства и своевременно реагировать на факты нарушений в области гражданской авиации.

Артем Маймусов, старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генпрокуратуры Беларуси:

Потребовано привлечь к установленной законом ответственности лиц, которые допустили нарушение требований Воздушного кодекса, а также рассмотреть вопрос об аннулировании их пилотских свидетельств.

Сейчас оба ведомства в тандеме проводят проверки по всей стране. Нарушений немало. Аэродром в Молодечненском районе. Еще в октябре 2022 года его закрыли для полетов, но такое решение для местного авиаруководства оказалось неубедительным. Летное поле продолжали эксплуатировать: частные самолеты совершали незаконные коммерческие обзорные полеты с пассажирами на борту. К тому же пилоты-любители поднимались в небо без необходимых свидетельств, а факт сверхнормативного полета воздушного судна, который привел к вынужденной посадке, поставил под угрозу жизнь и здоровье троих пассажиров.