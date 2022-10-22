«Моя служба прошла очень насыщенно». В Военной академии состоялась церемония увольнения в запас солдат-срочников

Новости Беларуси. В Военной академии прошла церемония увольнения в запас солдат-срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 100 человек освоили воинские специальности, показали высокие результаты в боевой подготовке.

За образцовое выполнение задач во время службы солдатам и сержантам вручили грамоты, ценные подарки и мерч Первого. И как говорится, с чувством выполненного долга – на гражданку.

Павел Сайков, военнослужащий роты информационных технологий:

Моя служба прошла очень насыщенно, интересно и крайне полезно для меня, я бы сказал так. Из интересных моментов, конечно, в первую очередь можно выделить тот факт, что мы проходим службу именно по направленности нашей профессиональной деятельности. То есть мы помогаем решать задачи Вооруженным Силам Республики Беларусь в области информационных технологий.

Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:

Если вдруг станет необходимо встать на защиту, они придут в наши строи и встанут на защиту своей Родины, своих родных и близких.