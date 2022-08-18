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«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?

18 августа 2022 10:53
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Новости Беларуси. Максимально заполнить хранилища страны плодоовощной продукцией сегодня, 18 августа, поручил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запасы на межсезонье обсудили во время рабочей поездки Президента в Гродненскую область.

Уже традиционно для этого времени года глава государства уделяет повышенное внимание сельскому хозяйству и разным его направлениям, анализируя ситуацию в регионах.

«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?-1

В целом работу гродненских аграриев Президент оценил как образцовую для всей страны. Сегодня акцент – на развитие садоводства и обеспечение плодоовощной продукцией. Тему в деталях разбирают на примере производственного кооператива имени Кремко – одного из передовых хозяйств.

«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?-4

«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?-6

Президенту доложили о том, как в регионе проходит уборочная и что планируют закладывать в хранилища на зиму и весну. Плодоовощные запасы Александр Лукашенко поручил обеспечить максимально, чтобы в межсезонье на столах белорусов отечественные продукты были в достатке и разнообразии. Торговые сети, в свою очередь, реализацию наших овощей и фруктов должны сделать приоритетом.

«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?-9

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Наше сельское хозяйство способно удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы договоры заключили?

Владимир Караник:
Со своими сетями готовы заключить. А с сетями республиканскими – нет.

Александр Лукашенко:
В этом году диктатура полная. Я уже об этом говорил, все договоры, которые будут заключены. А все, что они произвели, на это они должны заключить договоры. Торговля… Не выполнят – будут платить. Все, что ты считаешь, можешь положить на хранение, мы у тебя заберем – то, что тебе не надо будет. Купим. Это я тебе гарантирую. Нет – я лично продам за пределы страны, но это нам надо. Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую. Я ничего не имею против Египта, но согласись: завезти из Египта – месяц надо везти картошку, выращенную в теплицах. Я знаю, это им теплицы делали. А свое не можем употреблять.

Владимир Караник:
Египетская, в основном, начинает продаваться уже в апреле-мае, когда и наша немножко товарный вид теряет. Это другая проблема.

Александр Лукашенко:
Храни, чтобы вид не теряла. Если не умеешь хранить, я тебе мешок в мае своей картошки передам. И ты увидишь – никакой товарный вид не потеряет.

«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?-12

«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?-14

Что касается профессиональной состоятельности кооператива, претензий у Президента нет. Пять лет назад здесь был заложен фруктовый сад. В 2021 году здесь собрали урожай в 5,5 тонны.

«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?-17

На территории в 40 гектаров выращивают поздние сорта яблок и черешни, а также трендовую сою. В этом сезоне планируют убрать более 300 гектаров богатой белком культуры.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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